Eccellenza, girone A: la presentazione del 33°turno

Turno infrasettimanale per il girone A del campionato Eccellenza, con la penultima giornata (33°) del campionato regolare tutta da gustare. Appuntamento a mercoledì 3 maggio a partire dalle ore 16:30 con tante gare decisive per molte squadre.

Alla Clivense, dopo la vittoria nella ripetizione della gara contro l'Academy Plateola di domenica, manca solo un punto per conquistare la matematica promozione in Serie D. Ambrosiana praticamente sicura del secondo posto, mentre in terza posizione appare in pole il Bassano di Ezio Glerean. A completare la zona playoff c'è tanta bagarre per il quarto e quinto posto con La Rocca Altavilla, la padovana Academy Plateola, Eurocassola e Vigasio a giocarsi gli ultimi due posti.



Per quanto riguarda le altre squadre della provincia, c'è da segnalare il Mestrino Rubano di mister Paganin salvo. Resterà il tecnico trevigiano anche la prossima stagione sulla panchina biancoazzurra? La sensazione è che con 2-3 acquisti mirati e la conferma di Taiwo Olonisakin e dei giovani che hanno ben figurato in questa stagione, la squadra del presidente Stefani e del ds Lucchini può veramente ambire ad un campionato di vertice il prossimo anno.

Chi ha abbracciato sogni di gloria, ma rischia ancora e non è ancora salvo è l'Albignasego di Antonelli. Il match in trasferta contro il Garda (già retrocesso) sarà decisivo, anche perché all'ultima giornata arriva l'Eurocassola a caccia di un posto al sole nei playoff. Certo della retrocessione il Pozzonovo, che darà spazio ai suoi promettenti giovani in queste ultime due partite.

Questo il programma della 33°giornata:

Academy Plateola-Mestrino Rubano, Bassano-Valgatara, Camisano-Virtus Cornedo, Clivense-Schio, Garda-Albignasego, Montorio-La Rocca Altavilla, Pozzonovo-Ambrosiana, Eurocassola-Vigasio. Riposa: Belfiorese

Classifica: Clivense S.M 72, Ambrosiana 66, Bassano 62, La Rocca Altavilla 59, Academy Plateola 57, Eurocassola 56, Vigasio 53, Schio 50, Mestrino Rubano 48, Montorio 45, Virtus Cornedo 45, Camisano 44, Albignasego 41, Valgatara 37, Castelnuovo DG 36, Pescantina Settimo 34, Belfiorese 28 (-1), Pozzonovo 25, Garda 25