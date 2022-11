Eccellenza, girone A: tutti i risultati della 18°giornata

Una sola sconfitta per le padovane nel turno infrasettimanale, ma l'impresa è del Mestrino Rubano che piega in casa l'ex capolista Clivense del presidente Pellissier. Albignasego ok in casa, pareggio per il Pozzonovo ed Academy Plateola sorpresa dal Montorio