Eccellenza, girone A: tutti i risultati del 7°giornata

Ecco tutti i risultati della 7°giornata, del campionato Eccellenza girone A:

Academy Plateola-Castelnuovo DG 2-1 5' pt Biasi (CdG), 35' pt Arma (AP), 45' pt rig. Antenucci (AP)

Ambrosiana-Albignasego 2-1 Giordano (AM), Bianchi (AM),

Camisano-Belfiorese 2-1 Pavan (C), Volpato (C), Chimento (C);

Mestrino Rubano-Schio 2-1

Montorio-Bassano 0-1 Bounafaa

Pozzonovo-Clivense 0-3 Iaquinta, Venitucci, Errichiello

Eurocassola-Garda 0-0

La Rocca Altavilla-Pescantina Settimo 1-1

Virtus Cornedo-Valgatara 0-1 Filippini

Riposa: Vigasio

Classifica: Ambrosiana 19, Clivense S.M 18, Mestrino Rubano 17, Camisano 14, Academy Plateola 13, Bassano 13, Albignasego 12, Eurocassola 12, Montorio 11, Garda 11, Valgatara 11, Vigasio 10, Belfiorese 10 (-1), La Rocca Altavilla 10, Schio 9, Pozzonovo 8, Castelnuovo DG 7, Pescantina Settimo 6, Virtus Cornedo 5

Prossimo turno, 8°giornata - 30/10/2022, ore 15:30: Albignasego-Virtus Cornedo, Ambrosiana-Mestrino Rubano, Bassano-Eurocassola, Belfiorese-Pozzonovo, Schio-Camisano, Castelnuovo DG-Garda, Pescantina Settimo-Montorio, Valgatara-Academy Plateola, Vigasio-La Rocca Altavilla. Riposa: Clivense