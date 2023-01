Eccellenza, girone A: tutti i risultati e la classifica della 21°giornata

Pochi risultati positivi per le padovane. Riposa l'Academy Plateola, pareggio casalingo per l'Albignasego contro il Valgatara, mentre perdono Mestrino Rubano e Pozzonovo, rispettivamente in casa contro il Castelnuovo e in trasferta a Montorio