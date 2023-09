Eccellenza, girone A: i risultati e la classifica della 3°giornata

Grande vittoria dell'Albignasego in casa dell'ex capolista Union La Rocca Altavilla grazie ad una magia di Torregrossa, mentre l'Academy Plateola si sblocca e conquista un punto prezioso sul campo dell'Ambrosiana. Cade in casa il Mestrino Rubano per opera dell'Union Eurocassola, prima solitaria