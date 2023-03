Eccellenza, girone A: risultati e classifica del turno infrasettimanale 37°giornata

Cade inopinatamente l'Academy Plateola, mentre il Mestrino Rubano vince in casa della Clivense con merito. Thiam non basta all'Albignasego di mister Antonelli, solo pareggio con la Belfiorese. Il Pozzonovo perde in casa contro il Camisano