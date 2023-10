Eccellenza, girone A: i risultati e la classifica della 4°giornata

Positiva la domenica delle tre padovane. Manita in trasferta del Mestrino Rubano sul campo del Camisano, mentre l'Albignasego vince per 2 a 1 contro il Mozzecane. Buon punto per l'Academy Plateola del nuovo tecnico Tentoni in casa dell'Unione La Rocca Altavilla