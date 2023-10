Eccellenza, girone A: i risultati e la classifica della 5°giornata

Due pareggi e una sconfitta per le padovane. Pari pirotecnico dell'Albignasego a Schio, mentre per il Mestrino Rubano un buon punto in rimonta contro il Valpolicella. Prima caduta per Tentoni sulla panchina dell'Academy Plateola a Vigasio