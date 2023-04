Eccellenza, girone A: Pozzonovo, niente da fare contro lo Schio

Altra domenica amara per il Pozzonovo di Davide Tentoni, che in terra vicentina cede per 1-0 allo Schio e vede ormai ad un passo la retrocessione in Promozione. Anche contro gli uomini di Pozza è mancata concretezza in fase realizzativa e nell'episodica della gara la rete di Hakim Calgaro al 15', ex bomber di Vigontina ed Arcella tra le altre, è risultata decisiva.

Il Pozzonovo visto a Schio è una squadra generosa, organizzata, con un Vanzato super, a cui manca disperatamente uno stoccatore. Gli infortuni durante l'anno hanno privato la squadra del direttore Marzola di bocche di fuoco utili alla causa.

In queste ultime partite sarà importante dare il massimo per raggiungere almeno i playout, consapevoli che 9 punti potrebbero non bastare per giocarsi la salvezza nella post season.

Questo il tabellino della gara odierna

SCHIO-POZZONOVO 1-0

SCHIO: Ballardin, Ciscato, Forte, Prosdocimi, Sartore, Yarboye, Giusti, Popovic, Calgaro (36’ s.t. Gumiero), Andreetto (36’ s.t. Xamin), Roveretto. A disp. Ayoub, Loro, Moccia, Rech, Shehu. All. Stefano Pozza.

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry (1’ s.t. Cortella), Bellon (36’ s.t. Zerbetto), Violato, Artuso, Gallina, Convento (14’ s.t. Capuzzo), Favero (1’ s.t. Franchin), Volpini, Badiello (14’ s.t. Benucci), Marzola. A disp. Belluco, Bertipaglia, Gallo, Biancato. All. Davide Tentoni.

ARBITRO: Pastore di Verona.

RETE: 15’ p.t. Calgaro.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso al 48’ s.t. Artuso per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Prosdocimi, Et Tahiry e Popovic. Recuperi: 1’ e 4’