Eccellenza, girone A: si rigioca Academy Plateola-Clivense

Telenovela finita. Alla fine si rigioca. Anche nel terzo grado di giudizio sportivo, il Collegio di Garanzia del Coni, il ricorso presentato dall'Academy Plateola è stato rigettato, pertanto il match tra Academy Plateola e Clivense del girone A di Eccellenza si rigiocherà. Appuntamento a domenica 30 aprile alle ore 15.30 a Campodarsego, con la gara che inizierà dal primo minuto e con il risultato di 0-0. Grande amarezza - eufemismo - in casa padovana, mentre in casa veronese il presidente Pellissier tira un sospiro di sollievo. A questo punto, con il primo posto in classifica ben saldo, la Clivense rischia di festeggiare la promozione in Serie D proprio nel padovano, qualora i ragazzi di Allegretti riescano a fare bottino pieno al Gabbiano domenica.

Si preannuncia una sfida molto calda. Per chi si fosse perso quanto successo, ricordiamo che lo scorso 30 gennaio la squadra di mister Zattarin aveva vinto 3-0, ma la Clivense di Sergio Pellissier ha sporto eclamo lamentando un errore di didattica regolamentare dell'arbitro nei minuti finali (per approfondire leggi qui) ad inficiare la regolarità della gara.

A questo punto il girone A di Eccellenza si riorganizza così: