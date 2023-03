Eccellenza, girone A: si rigioca Academy Plateola-Clivense, respinto il ricorso della squadra padovana

Tutto da rifare. Anzi, da rigiocare. La Corte sportiva di appello territoriale ha respinto il ricorso dell'Academy Plateola, confermando la ripetizione del big match di Eccellenza contro la Clivense.

Il giudice sportivo regionale di primo grado, lo scorso 14 febbraio, non aveva omologato il risultato maturato sul campo (3-0 per i padovani) in seguito al reclamo della società veronese, che lamentava un errore tecnico dell'arbitro nei minuti finali. Di che errore si tratta? Si legge nel comunicato del 1 marzo 2023: "Era infatti accaduto che al minuto 88, sul punteggio di 3-0 il Direttore di gara aveva concesso un calcio di rigore per fallo di mano da parte del giocatore n. 3 dell’Academy Plateola (Mioni ndr.). Conseguentemente lo ammoniva e, trattandosi della seconda ammonizione, lo espelleva con cartellino rosso. Nonostante l’espulsione, il calciatore in questione rimaneva all’interno del terreno di gioco; il calcio di rigore veniva battuto e segnato. A quel punto il calciatore segnalava all’Arbitro di essere rimasto in campo nonostante l’espulsione e quest’ultimo decideva di annullare la rete segnata su calcio di rigore dalla Clivense e ordinava la ripetizione del rigore medesimo."

Penalty poi sbagliato, scatenando la rabbia della Clivense, perché è bene sottolineare che in quel momento il risultato era ancora sul 2 a 0. Pronto il ricorso della società presieduta da Pellissier, vinto puntualmente dal club scaligero. Appuntamento al prossimo 8 marzo, con calcio d'inizio alle ore 20:30. Si prospetta una gara dagli animi caldi e di grande tensione, per la posta in palio: un passo decisivo verso l'ascensione in Serie D.