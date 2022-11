Eccellenza, girone A: super Albignasego, Belfiorese spazzata via

Paganin e Mugnai regalano all'Albignasego una notte magica e tre punti in classifica nel terzo turno infrasettimanale del campionato Eccellenza girone A. Un gol e un assist per entrambi e la squadra di Antonelli finalizza la seconda vittoria in tre giorni dopo quella sul Montorio. Il Montagna ancora una volta è un fortino invalicabile, con la sesta vittoria su sette gare disputate sino a questo momento. La nave Albignasego è ripartita, nonostante la grande emergenza difensiva, con le assenze di capitan Mbida, Dubaz e Salvatore.

IL PRIMO DI PAGANIN. Gara vivace fin da subito al Montagna. Cecchele in mezzo al campo non lascia intatto un filo d'erba e Volpe sulla sinistra è il solito fattore determinante per lo sviluppo della manovra dell'Albignasego. Ritmo inglese, nonostante la grande umidità novembrina. Nel pre gara la presentazione del settore giovanile dell'Albignasego è un bel momento che galvanizza gli uomini di Antonelli. La rete di Paganin, al primo centro con la maglia dell'Albignasego, è una rasoiata imparabile, con più di qualche responsabilità di Quargentan nella marcatura dell'esterno destro. Assist dell'eterno Mugnai.

INFORTUNI E RADDOPPIO. Gara maschia: la dimostrazione sono i 3 cambi della Belfiorese nei primi 34 minuti di gioco. Tebaldi problemi alla testa, dopo lo scontro iniziale con Paganin, Gugole questioni muscolari. Mattia Cecconello bisticcia con il gol al 39', dopo una splendida accellerazione sulla sinistra di Thiam, Camparmo e Leoni fanno venire più di un brivido a Bala. Il cambio di sistema di gioco di Piuzzi paga dividendi in termini di fluidità di manovra, ma il gol resta un miraggio per i veronesi. Meglio per l'Albignasego, che al 45' raddoppia. Paganin ricambia il favore della prima rete e crea dalla destra un filtrante al limite per Mugnai che arriva in corsa e calcia rasoterra imparabile alle spalle Guglielmoni.

DISTRAZIONI (NON) FATALI. La ripresa si apre senza cambi e con una punizione telecomandata di Menegazzi che si stampa sulla traversa, con Bala battuto. L'Albignasego rientra in campo svagato, abbassando la linea decisamente troppo, tanto che Leoni ha il pallone buono per accorciare le distanze, ma la sua volée è alta. I ritmi frizzanti dei primi 45' lasciano spazio ad un gioco più spezzettato, con fiammate - poche a dire il vero - di marca Belfiorese. Gli uomini di Antonelli amministrano con pochi patemi, mettendo in mostra il classe 2004 Zanforlini, difensore multiuso di scuola Padova.

CAMPARMÒ ROSSO. La gomitata della punta della Belfiorese proprio a Zanforlini mette la parola fine alla squadra. I numeri casalinghi dell'Albignasego sono positivi. Solo il Virtus Cornedo è riuscito a violare il Montagna e segnare due reti. A questo punto c'è da rompere l'incantesimo trasferta. Magari già da domenica con il Camisano di mister Sabbadin, per uno scontro dal sapore di alta classifica.

Il tabellino della gara del Montagna:

ALBIGNASEGO-BELFIORESE 2-0

PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI al 23' p.t. Paganin, al 45' p.t Mugnai

ALBIGNASEGO (4-4-1-1)

Bala 6; Nacciariti 6,5, Zanforlini 7,5, Man.Cecconello 6,5, Victor Volpe 6,5; Paganin 7 (dal 37' s.t. Gomiero s.v.), Cecchele 6,5, Maniero 6 (dal 12' s.t. Santi 6), Thiam 7 (dal 25' s.t. Salvadori 6); Mugnai 7 (dal 19' s.t. Niero 6), Mat.Cecconello 6

PANCHINA Dal Canton, Potsi, Scarin, Scotto, Rosa

ALLENATORE V.Antonelli



BELFIORESE (4-2-3-1)

Tebaldi 6 (dal 29' p.t. Guglielmoni); Aldegheri 6, Andreis 5,5, Ferrarese 5,5, Quargentan 5,5 (dal 29' p.t. Abbate 6); Laperni 6, Turrini 5 (dal 19' s.t. Maggio 5); Gugole 5,5 (dal 34' p.t. Leoni 6), Menegazzi 6, Marconi 5 (dal 25' s.t. Pennacchio); Camparmò 4,5

PANCHINA Fiero, Zerman, Pinelli, Xibraku

ALLENATORE R.Piuzzi



Arbitro: Bragagnolo di Castelfranco Veneto

Assistenti Duzel-Rosiglioni

ESPULSO al 35' s.t. Camparmò (B) per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

AMMONITI Cecchele (A), Andreis (B), Camparmò (B), Maggio (B), Leoni (B) per gioco scorretto; Santi (A) per comportamento non regolamentare; Marconi (B) per proteste

NOTE Spettatori 300 Tiri in porta 3-2. Tiri fuori 5-3. In fuorigioco 2-2. Angoli 2-1. Recuperi: p.t. 4', s.t. 5'