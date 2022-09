Eccellenza, Girone A: Thiam (Albignasego) "Mi trovo bene con questa squadra"

Un adattamento così rapido all'esigente platea dell'Albignasego, forse, non se lo aspettava nemmeno lui. Stiamo parlando di Loris Thiam, ventunenne attaccante della squadra di Antonelli, andato in gol nelle prime due gare ufficiali di questa stagione dei suoi. Prima punta, ala, seconda punta, trequartista. Per lui la posizione in campo, poco cambia. L'importante è essere nel vivo del gioco, come è successo domenica. Suo il gol apripartita. E che gol.

"L'inizio è stato buono sino a questo momento. Mi sto trovando bene ad Albignasego e con i miei compagni. Siamo sulla retta via e spero di continuare così. Nel secondo gol di domenica, gran parte del merito è di Boreggio. Una volta ricevuto il pallone ho fatto quello che ci chiede mister Antonelli in allenamento, cioé cercare l'uomo libero e passarla. Sulla prima rete ho sfruttato le mie caratteristiche e devo ringraziare il mister, che anche quando sbaglia mi incoraggia moltissimo. Per me la posizione non è un problema, basta giocare in avanti. A livello personale spero di segnare 7-8 gol e poi non vogliamo retrocedere, magari puntando alla zona playoff. Siamo ambiziosi e molto fiduciosi. Siamo orgogliosi di chi siamo, testa bassa e pedalare."