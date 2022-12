Eccellenza, girone A: i top e flop del girone d'andata

Domenica 8 gennaio si ritorna in campo per la ventesima giornata, nel frattempo è tempo di analisi del girone A del campionato Eccellenza. In testa c'è la Clivense, con l'Ambrosiana grande antagonista, l'Academy Plateola del presidente Bertoli a recuperare il tempo perso in avvio e il Bassano del maestro Glerean a poche incollature di distanza.



Questa la classifica:

Clivense S.M 38, Ambrosiana 36, Academy Plateola 33, Bassano 32, Schio 29, Albignasego 28, Mestrino Rubano 28, Camisano 28, Eurocassola 27, La Rocca Altavilla 23, Vigasio 21, Montorio 20, Garda 20, Valgatara 20, Virtus Cornedo 19, Pescantina Settimo 18, Belfiorese 17 (-1), Castelnuovo DG 14, Pozzonovo 13



TOP

ACADEMY PLATEOLA (33pt, 3°posto in classifica, 10V 3N 5S - 30GF, 18GS)

Il PSG della categoria, come l'hanno soprannominato in tanti addetti ai lavori, continua ad essere il cubo di Rubik del girone. Perso a dicembre il capocannoniere Antenucci, passato alla rivale Clivense, la squadra di mister Zattarin si sta re-inventando sull'asse offensivo Dall'Acqua-Arma e sul duo ex Arcella Tessari, un califfo in mezzo al campo, e Turea. Da segnalare l'ascesa del terzino classe 2004 Bertoncello, tra i migliori del campionato. Gennaio sarà un mese importante, con lo scontro diretto casalingo proprio con la Clivense di Antenucci, il prossimo 29 gennaio. Imperativo cambiare marcia nei big match, dopo i 0 punti raccolti nel girone d'andata nelle gare contro Clivense, Ambrosiana e Bassano.

I marcatori in campionato:

9 Antenucci* (da dicembre alla Clivense)

4 Arma

3 Tessari, Turea

2 Dell'Andrea, Spiller, Stefanelli

1 Episcopo, Lelj, Pierobon, Lobbia





MESTRINO RUBANO (28pt, 6°posto in classifica, 8V 4N 6S - 34GF, 26GS)

Un attacco che vale quello di Clivense e Ambrosiana, una difesa a livello della parte bassa della classifica. La squadra di Bernardi è senza mezze misure, immagine e somiglianza del suo tecnico, da sempre fautore di un gioco offensivo e possibilmente divertente. Ancora una volta il Mestrino Rubano è una delle mine vaganti del raggruppamento, complice la latitanza di alcune protagoniste annunciate, ma anche della qualità tecnica di un reparto offensivo biancoazzurro performante, con la OTN (Olonisakin-Topao-Nalesso) già a quota 16 reti. Non fa più notizia il centrale Villatora, un cecchino dal dischetto con già sei gol all'attivo in questo girone d'andata. Il ritorno di Salata e l'innesto dell'esperto Pellizer dimostrano quanto Lucchini non stia lasciando nulla di intentato in questa stagione. Ora non resta che alle amministrazioni di Mestrino e Rubano di fare la proprio parte, dando i fondi necessari per il campo sintetico al Mestrino Rubano. Alla ripresa, c'è subito la trasferta al Mercante contro il Bassano.

I marcatori in campionato:

6 Nalesso, Villatora

5 Olonisakin, Poli, Topao

1 Agostini, Fornasaro, Meneghello, Semenzato, Telesi* (da dicembre svincolato), Tresoldi

ALBIGNASEGO (28pt, 7°posto in classifica, 9V 1N 8S - 17GF, 25GS)

La vera sorpresa di questo campionato. Partiti per salvarsi, la squadra di Antonelli si trova nei quartieri alti grazie a corsa, spirito operaio e la capacità unica di sapersi re-inventare tatticamente all'interno della gara stessa. Un percorso netto quello dei granata, fatto con tanti giovani in vetrina come Thiam, Cecchele, Salvatore e Zanforlin e scelte forti, come l'allontanamento in fase di preparazione del talentuoso, quanto bizzoso, Pietro Baccolo. E poi c'è l'individualità che fa la differenza, come il terzino Victor Volpe, brasiliano classe 1998, il migliore esterno sinistro del campionato. Se solo arrivasse la punta centrale in grado di fare la differenza, fermo restando il buon recupero di Mattia Cecconello. Una vera disdetta la partenza del toscano Manuel Mugnai, trequartista esperto dal gol facile. Mister Antonelli ad Albignasego è riuscito a compattare l'ambiente, creando un'ecosistema in grado di fare di necessità virtù. Nel girone di ritorno i granata saranno la mina vagante del raggruppamento, questo è poco, ma certo.

I marcatori in campionato:

5 Mugnai

3 Mattia Cecconello

2 Manuel Cecconello, Cecchele

1 Sebben Masutti, Thiam, Volpe, Nacciariti, Paganin

FLOP

POZZONOVO (13pt, 19°posto, 3V 4N 11S - 20GF, 31GS)

La sorpresa in negativo del girone. Certo, la sfortuna che si è accanita sul Pozzonovo tra ottobre e novembre può essere un alibi solido, ma non sufficiente per giustificare il percorso condotto sin qui dalla compagine biancoblu. Il ds Marzola nel mercato autunnale ha cercato di mettere le pezze necessarie, richiamando Marzola e Rizzieri, ma alla fine a pagarla per tutti è stato mister Primavera. Ora il timone passa a Tentoni, ex Arcella, uomo esperto, grande conoscitore della categoria e persona molto pragmatica. Dalle sue idee e dalla salute degli uomini a disposizione, passerà la risalita dall'ultimo posto in classifica del Pozzonovo 2022-2023.

I marcatori in campionato: