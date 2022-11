Eccellenza, girone A: tutti i risultati della 9°giornata

Nel raggruppamento A vince solo l'Academy Plateola delle padovane, 2 a 0 sulla Belfiorese. Pareggio per l'Albignasego in trasferta contro La Rocca Altavilla, e per il Mestrino Rubano, pirotecnico 3 a 3 contro il Vigasio. Sconfitta casalinga per il Pozzonovo contro il Bassano di Glerean