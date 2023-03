Eccellenza, girone A: Pozzonovo giù a Valgatara, salvezza missione quasi impossibile

Tutto appeso ad un filo. Le speranze di mantenere la categoria, le speranze di agganciare perlomeno la zona playout. È questo il verdetto dello scontro salvezza del Pozzonovo contro il Valgatara. Basta una rete del classe 2002 Caia per regalare tre punti pesantissimi per i veronesi e gettare ancora più in basso la squadra di Tentoni, a -5 dall'ultimo posto per fare i playout occupato dalla Belfiorese. Ancora una volta sono mancati i gol degli attaccanti, con una doppia opportunità di Guido Cortella sprecata malamente nel primo tempo.

Le restanti cinque partite il Pozzonovo dovrà cercare di vincerle tutte, a partire dal derby di domenica prossima contro l'Albignasego di mister Antonelli, reduce da un pareggio interno contro la bestia nera Camisano di mister Sabbadin.

Questo il tabellino della gara:

VALGATARA-POZZONOVO 1-0

VALGATARA: Cecchini, Goularte, Padovani, Pisani, Foroni, Matiz (46’ s.t. Begalli), Rambaldo (26’ s.t. Pietro Filippini), Marco Filippini, Bonetti (28’ p.t. Porcelli), Testi, Caia (18’ s.t. Mancini). A disp. Rossi, Cottini, Ceriani, Speri, Tonolli. All. Andrea Matteoni.

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry, Violato, Badiello (29’ s.t. Benucci), Gallina, Di Bari, Gherardo (42’ s.t. Zerbetto), Favero, Volpini (1’ s.t. Bertipaglia), Marzola, Cortella (33’ s.t. Artuso). A disp. Vanzato, Bussolo, Bellon, Convento. All. Davide Tentoni.

ARBITRO: Cipriano di Torino.

RETE: 16’ s.t. Caia.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Matiz, Et Tahiry e Di Bari. Recuperi: 2’ e 4’.