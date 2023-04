Eccellenza, girone A: Pozzonovo, giù in Promozione, ora c'è la matematica!

Dopo 12 stagioni il Pozzonovo dice addio l'Eccellenza con due giornate d'anticipo. Fatale la sconfitta in terra berica contro la Virtus Cornedo per 2 a 1. Era solo una questione di tempo ed ora c'è anche l'ufficialità. Negli occhio degli appassionati, come ricordato dal profilo social ufficiale della squadra biancoazzurra, restano tante istantanee. Dalla prima storica salvezza strappata ai playout nel terribile doppio confronto con l’Ambrosiana nel 2011/2012, due finali regionali di Coppa Italia svanite ad un passo dalla gloria e con la punta dell’iceberg raggiunta nel 2018/2019, con il memorabile approdo ai playoff nazionali per la promozione in serie D grazie alle imprese esterne contro Montecchio Maggiore (0-4) e Arcella (0-2) e la successiva resa in semifinale ai friulani dell’Edmondo Brian Precenicco.

Una stagione, quella attuale, costellata da tantissimi infortuni, tutti concentrati nel reparto avanzato. Anche contro la Virtus Cornedo, gli uomini di Tentoni ci provano fin dall'inizio, ma al 40' vanno sotto per opera di Rom e al 70' Fiumicetti si traveste da Messi e dopo avere saltato quattro biancoazzurri trova il raddoppio. Volpini accorcia le distanze cinque minuti su cross di Marzola, ma è troppo tardi. Il Pozzonovo scende in Promozione, con quali ambizioni si capirà a partire da metà maggio.



Questo il tabellino della gara.

VIRTUS CORNEDO-POZZONOVO 2-1

VIRTUS CORNEDO: Pilan, Bonaguro, Maddalena, Santacatterina, Cestaro, Ghosheh, Lovato (17’ s.t. Bernardinello), Rom (36’ s.t. Daniele), Miloradovic (24’ s.t. Munarini), Fiumicetti, Trivunovic. A disp. Fortin, Savegnago, Cervellin, Meggiolaro, Piazzon, Visonà. All. Davide Zenorini.

POZZONOVO: Vanzato, Bellon, Violato (1’ s.t. Convento), Badiello (22’ s.t. Cortella), Di Bari, Gallina, Bertipaglia (1’ s.t. Colò), Favero (14’ s.t. Et Tahiry), Gallo (28’ s.t. Benucci), Volpini, Marzola. A disp. Belluco, Capuzzo, Biancato, Zerbetto. All. Davide Tentoni.

ARBITRO: Lena di Treviso.

RETI: 40’ p.t. Rom, 25’ s.t. Fiumicetti, 30’ s.t. Volpini.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Cestaro, Bertipaglia e Marzola. Recuperi: 2’ e 4’