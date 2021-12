Eccellenza, girone B, Abano: mister Biasioli "Resta l'amarezza della sconfitta, ma per il futuro possiamo ben sperare"

Le parole post gara del tecnico dell'Abano, Vinicio Biasioli nel post match contro l'Arcella:

"Il rigore era inesistente. L'espulsione di Nnodim mi ha lasciato perplesso. Ho avuto la percezione che ci fossero due pesi e due misure in campo da parte del direttore di gara. La partita l'abbiamo giocata bene, nonostante abbiamo disputato un tempo in dieci uomini. Abbiamo tenuto il campo, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato e le cose stavano funzionando. Dispiace aver perso per un episodio. Sono contento della partita disputata dalla squadra contro i primi della classe. Anche in 10 abbiamo fatto la nostra gara. Resta l'amarezza della sconfitta, ma sono soddisfatto della prestazione, anche se non portiamo punti in cascina. Per il futuro possiamo sperare bene. Se giochiamo come oggi, non rispecchiamo la classifica che abbiamo. Purtroppo siamo in una situazione di classifica difficile e sono qui da un mese. La situazione è difficile, ma bisogna venirne fuori un po' per volta. Mi sembra che siamo sulla buona strada, ma non si risolve nulla dall'oggi all'indomani. Bisogna, scalino dopo scalino, riprendere qualche posizione in più in classifica e cercheremo di farlo. Sul mercato stiamo cercando qualcosa, inutile nasconderlo, soprattutto dietro. Siamo contati in quel reparto. Oggi ho dovuto adattare Thiago Finazzi perché avevamo un difensore squalificato. Ha fatto bene Thiago, ma non possiamo essere sempre in emergenza ogni volta che manca qualcuno. Stiamo cercando qualcosa dietro per sistemare la difesa. L'espulsione di Cunico nel finale mi ha fatto arrabbiare con lui, perché non serviva. Non so cosa abbia detto all'arbitro. Se ha fatto solo una protesta per dirgli "fallo o non fallo", l'arbitro poteva risparmiarsela. Il valore del ragazzo non si discute. È titolare, sta facendo la sua parte, deve ancora crescere, come tutta la squadra. È in rappresentativa nazionale e può sperare di fare belle cose. Ha bisogno di esperienza, ma la sta facendo con noi, perché più di giocare, non c'è cosa migliore per acquisirne. Lui ha i mezzi e la fortuna per fare esperienza."