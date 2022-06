Eccellenza, girone B: retrofront di Sartori, Bisioli se ne va da Abano

Di certo in casa Abano non si annoia mai. Dopo la sfortunata mancata salvezza nel campionato Eccellenza girone B, i neroverdi si separano di comune accordo con mister Bisioli e riabbracciano il direttore sportivo Franco Sartori.

Mettiamo un po' di ordine. La scorsa settimana, Sartori rassegna le dimissioni dalla carica di direttore sportivo della squadra aponense. Sembra tutto finito, ma nel week end le alte cariche societarie e Sartori si incontrano e trovano la quadra per proseguire il rapporto lavorativo. Poche ore dopo l'ufficialità del ritorno di Sartori, ecco l'addio di Vinicio Bisioli. Proprio il direttore sportivo Sartori saluta così il tecnico artefice di una quasi miracolo con i neroverdi quest'annata: "Saluto mister Bisioli con affetto e stima per quanto profuso in questa stagione.Parliamo di un grande allenatore, che merita piazze di tutto rispetto. Gli auguro tanta buona sorte, che nel calcio non basta mai."

Bisioli dal canto suo ha accolto la decisione di buon grado sottolineando che "Abbiamo capito, di comune accordo, che non ci sono le condizioni per continuare insieme Fossimo riusciti a salvarci, con una rosa così giovane, sarebbe stato un risultato davvero straordinario. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato e auguro a tutti le migliori fortune."

Nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo allenatore dell'Abano, chiamato a vincere il campionato di Promozione della prossima stagione.