Eccellenza, girone B, Academy Plateola: dopo Sottovia, ecco la bomba Roveretto

Dopo Dario Sottovia dal Mestre in serie D, l'Academy Plateola del ds Parnigotto chiude un altro super acquisto e si assicura la punta del Bassano Marco Roveretto. Un nome, una garanzia per la categoria. Tanta serie D nella sua carriera tra Manzanese, Treno, Union Feltre, Delta Calcio Rovigo, Cjarlins Muzane, Arzignan, Adriese, Luparense, Altovicentino, Marano, Virtusvecomp Verona, Montecchio Magiore, Tamai, oltre all'esperienza in serie C2 con l'Itala San Marco. Un curriculum di assoluto rispetto per il partner d'attacco di Dario Sottovia, andato in rete quest'ultimo già due volte nei primi due match in cui è sceso in campo. Per Roveretto il compito importante di spingere in alto l'ambizioso Academy Plateola, invischiato nei bassifondi di classifica del girone B del campionato Eccellenza. Con tredici partite davanti e tutto una tornata di gare ancora da disputare, i piani del neo tecnico dei plateolensi Gianluca Zattarin sono chiari e limpidi: scalare quante più posizioni di classifica possibile. Un bel impegno per il successore di Paolo Antonioli, esonerato al termine dell'ultima gara prima delle feste contro lo United Borgoricco Campetra.