Eccellenza, girone B, Academy Plateola: mister Antonioli "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

Le dichiarazioni post partita del tecnico dell'Academy Plateola, Paolo Antonioli, nel post match contro l'Albignasego:

"È stata una buona partita. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta e sull'unica disattenzione nostra della gara, perché ci siamo fermati a protestare con l'arbitro. Ce la mettiamo via, ma ho visto un buon atteggiamento. Ci è mancata la cattiveria di concretizzare quanto abbiamo creato. Alle assenze non mi voglio attaccare. Faccio un plauso a chi è sceso in campo. Sotto il punto di vista dell'atteggiamento si sono dati da fare e mi è difficile cosa non è andato. Zilio non ha fatto una parata e abbiamo preso un gol. Pavarini nasce come centrocampista, ma per esigenze e caratteristiche del ragazzo lo stiamo facendo giocare terzino. È la seconda partita in quella posizione per lui e lo sta facendo bene. Spero che abbiamo tanti margini di miglioramento, magari recuperando qualche giocatore importante che sinora non ho mai avuto a disposizione, vedi Petrilli. Il tempo per recuperarli, questo spero di avere prossimamente"