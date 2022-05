Eccellenza, girone B: Alberto Galliot (United Borgoricco Campetra) "Il percorso riabilitativo sta andando tutto bene"

Prosegue il recupero del terzino sinistro della United Borgoricco Campetra, Alberto Galliot. Per il classe 1996, ex Campodarsego, il ritorno sui campi è auspicabile verso agosto-settembre, come conferma il diretto interessato.

"Per prima cosa faccio un grande applauso alla squadra per il traguardo raggiunto e per la splendida stagione. Siamo usciti ai playoff regionali, è vero, ma posso garantire che i ragazzi hanno dato tutto ciò che avevano. Vivendola dallo spogliatoio, perché sono sempre stato presente, ho visto con i miei occhi che la squadra ha veramente dato l’anima. Di certo faremo tesoro di queste partite e di questa esperienza: ci serviranno per crescere e alzare l’asticella. Ai playoff abbiamo affrontato compagini molto forti, che erano sicuramente più attrezzate di noi, ma ci siamo tolti delle soddisfazioni incredibili. L’impresa al Tenni contro il Treviso, la grandissima partita disputata a Montecchio: ricordi indelebili di un gruppo stupendo, unito e affiatato come pochi. Il percorso riabilitativo sta andando tutto bene. Sto seguendo un programma personalizzato con il mio fisioterapista Alberto Carraro: il classico “mix palestra-campo” necessario per il recupero del crociato. L’obiettivo è essere pronto per agosto-settembre, più deciso e carico che mai».