Eccellenza, girone B: tutto in un minuto tra Albignasego e Academy Plateola

Nella settima giornata del campionato Eccellenza, girone B, tra Albignasego e Academy Plateola vince la paura. Pareggio per 1 a 1 al Montagna di Albignasego, tra due squadre incerottate e desiderose di interrompere il cattivo momento in termini di risultati pre sosta. Complessivamente, per quanto visto sul campo, un risultato più che giusto.

La Cronaca

I primi quindici minuti sono di noia soporifera, interrotti al 16' dal primo squillo dell'Academy Plateola. Passaggio al millimetro di Cimino che smarca solo davanti al portiere Timpanaro. Bala in uscita alta prima respinge con i pugni e poi rinvia con i piedi a sventare la minaccia. Academy Plateola che cerca di rendersi un po' più pericoloso, come al 24' con Fanelli, che ci prova dal limite dell'area. Al 27' mischia in area Albignasego, con il tiro di Timpanaro deviato dalla schiena di Veronese provvidenzialmente sull'esterno. Segnali di vita anche in casa Albignasego al 42'. Nacciariti dal limite ci prova, ma il suo tiro si perde sul fondo. La prima frazione si chiude con un tiro-cross da destra di Gusella, ma Bala è attento e respinge con i pugni. Si riparte al 47' con una bella percussione di Scevola, tiro alto sopra la traversa. Spessato contro Pezzato, il difensore dell'Albignasego cade nel tranello del 9 dell'Academy Plateola e lo stende in area. Scalco dal dischetto è una sentenza e porta avanti l'Academy al 52'. Pareggio lampo dell'Albingasego. Materrazzo dalla destra scodella nel cuore dell'area di rigore dove Baccolo, completamente solo, in tuffo colpisce di testa e riequilibra il match. Prima rete stagionale per l'ex enfant prodige del Padova. Punizione dal limite, lievemente decentrata sulla sinistra al 72' per l'Albignasego, ma il tiro di Scevola si perde alto sopra la traversa. Baccolo esce all'83' per problemi all'inguine. Timpanaro ancora insidioso all'88', ma la sua conclusione dal limite e alta sopra la traversa.

Ecco il tabellino della gara odierna:

Albignasego: Bala Cristian; Pezzato (71' Niero), Mbida, Veronese, Zanta; Nacciariti (76' Greggio), Matterazzo, Scevola; Baccolo (83' Serramondi); Rosa, Cecconello. A disposizione: Daffré, Niero, Greggio, Gomiero, Serramondi, Marchetti, Saorin, Salvatore I. Allenatore: R.Barra

Academy Plateola: Zilio; Pavarini, Bonin (80' Canacci), Fanelli (75' Boreggio), Bazzani, Lelj, Gusella, Cimino (80' Guglielmetti), Spessato, Timpanaro, Scalco (65' Gasparini). A disposizione: Scaranto, Sciortino, Arthur, Sambugaro, Canacci, Gasparini, Guglielmetti, Boreggio, Carlotto. Allenatore: P.Antonioli

Arbitro: D.Tiozzo Fasiolo di Chioggia Assistenti: M.Sadikaj (Mestre) E.Betello (Sandonà di Piave)

Reti: 52' rig. Scalco, 54' Baccolo

Ammoniti: Veronese, Baccolo, Bazzani, Fanelli, Boreggio

Recuperi: 1', 4'

Pubblico: 200 circa