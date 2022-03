Eccellenza, girone B: l'Albignasego ha un'Arma in più, l'Arcella rimedia nel finale, ma perde a tavolino

Nella 19°giornata del campionato di Eccellenza girone B, tra Albignasego e Arcella finisce in parità, 1 a 1 sul campo, ma l'Arcella perde a tavolino per 0-3 a causa di un'ingenuità dello staff tecnico dell'Arcella che gioca gli ultimi 20' con nessun 2001, come da regolamento. Tre punti fondamentali per i granata di Antonelli, protagonisti di una gara brillante per larghi tratti e puniti in inferiorità numerica da un acuto di Cherif, il migliore degli uomini di Tentoni. Gara agonisticamente molto valida, che già ai punti l'Albignasego avrebbe meritato qualcosa di più. L'Arcella resta ad un punto dalla testa della classifica, ma deve stare attenta alle spalle con Borgoricco Campetra e Bassano che spingono dalle retrovie.

LA CRONACA

Antonelli sceglie la difesa a 3 con Di Lalla, professione attaccante, come terzo sul centro sinistra. Scelta coraggiosa per affrontare la seconda in classifica, ma non solo. Il tecnico dell'Albignasego rimpolpa la mediana con il ritorno dal primo minuto di Baccolo. In avanti Arma è supportato da Davide Scarpa. Tentoni dal canto suo sceglie Calgaro in mezzo all'attacco, supportato da Rampazzo e Bressan. In mezzo Bellemo in cabina di regia con Tessari e Carraro. La gara si apre all'insegna dell'agonismo e del tatticismo. Antonelli deve avere toccato le corde giuste in settimana, perché i padroni di casa giocano con voglia e determinazione. Dopo una punizione velleittaria al 3' di Calgaro, la gara si stappa intorno al 18'. Punizione di Scevola dalla destra, girata di controbalzo di Arma e Berto controtempo riesce a salvare il risultato. Passano sei minuti e Toso dai 30 metri fa partire un missile terra-aria su cui Bala si esalta con uno straordinario colpo di reni in calcio d'angolo. Coast to coast di Arma al 33' che parte dalla linea di metà campo a sinistra e si invola da solo verso l'area dell'Arcella. Dopo aver superato Tessari, Toso, Ballarin e Boscaro, il numero 9 dell'Albignasego prova con un rasoterra sul primo palo e Berto è ancora superbo a metterla in angolo. Un giro di lancette dopo, sempre su corner, Arma colpisce di testa da buona posizione, ma la palla è alta sopra la traversa. L'Arcella risponde con Carraro, ma il suo rasoterra in area di rigore che trova il salvataggio provvidenziale di Di Lalla. La gara è vibrante e piacevole da vedere. L'Albignasego gioca il gol, meritato, arriva al 40' per l'Albignasego. Baccolo con un tracciante trova sulla sinistra Maniero, completamente dimenticato da Toso, che serve Arma che sul primo palo trova l'intervento vincente per depositare il pallone alle spalle di Berto. Tessari con ua volée al volo al 43' chiama ancora agli straordinari Bala, abile a rifugiarsi in corner.

Subito un cambio nella ripresa per l'Arcella, con Cherif in campo al posto di Carraro. La prima occasione è ancora degli uomini di mister Antonelli con Scarpa, che dal limite fa partire un bolide che si perde a lato di pochissimo alla sinistra di Berto. Scarpa è ancora tra i più vivi al 59', quando con un pizzico di convinzione in più poteva trovare l'accorrente Scevola sul secondo palo. Segnali di Arcella al 64' con una tripla occasione firmata Cvetkovic, Cherif e infine Calgaro. Nei primi due casi la difesa dell'Albignasego si salva, ma non disimpegna, e infine Calgaro la spara alle stelle. I cambi di Tentoni ridisegnano l'Arcella, che dal 60' gioca con un ultra offensivo 4-2-4 con Bressan uno dei due mediani insieme all'insostituibile Tessari. Dal canto suo mister Antonelli si protegge inserendo Materazzo in mezzo al posto di un positivo Davide Scarppa, avanzando Baccolo sulla trequarti e lasciando Arma a battagliare solo in avanti. Il piano sembra funzionare fino al 74' quando Baccolo sgomita su Toso in mezzo al campo e per il Jasufoski è cartellino rosso. L'Arcella non fa granché per trovare il pareggio, ma con la qualità dei suoi uomini trova la rete che rianima gli uomini di Tentoni. All'88' Turea fugge sulla sinistra e trova sul secondo palo il perfetto inserimento di Cherif che di testa buca l'incolpevole Bala. Al 94' intervento salva risultato di Salvatore su Turea, ma è tutto inutile.

Ecco il tabellino della gara odierna al Montagna:

ALBIGNASEGO (3-5-2): Bala; Salvatore, Mbida, Di Lalla; Scevola (89' Scarin), Cecchele (80' Serramondi), Nacciarritti, Baccolo, Maniero (55' Niero); Arma, D.Scarpa (63' Materazzo). A disposizione: Allaj, Veronese, Scarin, Niero, Serramondi, Matterazzo, Rosa, Greggio, Matta. Allenatore: Vito Antonelli

ARCELLA PADOVA (4-3-3): Berto; Toso, Ballarin, Boscaro, Fanton (72' Pistolato); Tessari, Carraro (46' Cherif), Bellemo (60' Cvetkovic); Rampazzo (66' Turea), Calgaro, Bressan (72' Varnier). A disposizione: Pranovi, Paccagnella, Varnier, Pistolato, E.Scarpa, Fornasaro, Cherif, Turea, Cvetkovic. Allenatore: Davide Tentoni

Arbitro: Jasufoski di Mestre (Cappellaro-Noushelvar)

Reti: 40' Arma, 88' Cherif

Espulsioni: 75' Baccolo per gomitata ai danni di Toso

Ammoniti: Cecchele, Bala, Turea

Recupero: 0', 5'