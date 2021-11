Eccellenza, girone B: Albignasego a picco, Calvi Noale vittoria preziosa

Un punto in cinque partite. È questo il bilancio dell'Albignasego nel girone B Eccellenza, dopo la sconfitta odierna contro il Calvi Noale, dopo la 9°giornata del campionato Eccellenza girone B. Anche contro i veneziani l'Albignasego non trova la vittoria, ma perlomeno vede la porta con una certa continuità. Una partita equilibrata, in cui i granata tutto sommato ci provano fino alla fine, ma la scarsa fortuna e la poca lucidità, la fanno da padrona.

LA CRONACA

Prima occasione all'11’ Materazzo, il tiro va fuori di poco. Sembra un buon Albignasego, ma arriva il gol del Calvi Noale. Erroraccio di Baccolo in uscita, Dell’Andrea parte come un razzo e spara uno "scaldabagno" dal limite e il pallone si infila a mezz’altezza sulla destra del portiere. Al 30’ ancora Materazzo ci prova, alto sopra la traversa. Al 41’ il pareggio su punizione di Scevola dal limite con un tiro a giro insidioso. Fornea non è perfetto in quest’occasione. Negli ultimi 5 minuti c’è un tiro di Bagarotto appena fuori alla destra di Bala e soprattutto una serie di calci d’angolo in serie e sull’ultimo al 46’ svetta in alto Leonarduzzi, che schiaccia in gol per il vantaggio veneziano.

Nella ripresa al 46’ c’è il colpo di testa di Cecconello, ma il pallone va fuori. Zanta al minuto 48’ placca un giocatore del Noale ed è rigore. De Vido colpisce la parte interna della traversa e poi il pallone va in rete. 3 a 1. Il match sembra trascinarsi lento verso il termine, quando all’85’ in un'azione in mischia, Mattia Cecconello fa 2-3 con un bel diagonale. Nel finale espulsione per doppia ammonizione di Zanta, non sposta il risultato di una virgola. Notte fonda ad Albignasego e la settimana prossima in casa ecco lo scontro salvezza contro lo Scardovari.

Ecco il tabellino della gara odierna:

Albignasego: Bala Cristian; Zanta, Mbida, Veronese, Niero; Nacciariti, Matterazzo, Scevola; Baccolo (46' Greggio); Rosa, Cecconello. A disposizione: Daffré, Salvatore, Pezzato, Greggio, Gomiero, Di Lalla, Moracci, Mamprin. Allenatore: R.Barra

Calvi Noale: Fornea, Dell'Andrea M. (75' Losso), Gasparini, Stalla (70' Coppola), Bortoluzzi, Leonarduzzi, Bagarotto (70' Gomiero), Scanferlato (75' Pizzinato), Dell'Acqua A., De Vido, Peron (60' Chia). A disposzione: Carraro, Losso, Bellia, Pizzinato, Gomiero, Pettenà, Chia, Carbonich, Coppola. Allenatore: N.Pulzetti

Arbitro: Marchetti di Bassano del Grappa

Reti: 21’ A.Dell’Andrea, 41’ Scevola, 46’ Leonarduzzi, 48' De Vido, 85’ Mattia Cecconello

Espulsioni: 91' Zanta per doppia ammonizione

Ammoniti: Mbida, Veronese, Niero, Fornea, Stalla