Eccellenza, girone B: Albignasego Ferri, il punto sulla squadra granata

Tredici giornate di campionato Eccellenza girone B al dir poco difficili per l'Albignasego Calcio. Da mina vagante a delusione del girone in poco più di nove giornate. Eh si, perché il problema, se così si può dire, risiede proprio nell'avvio stagionale dei granata, al dir poco scoppiettante. Sette punti tra Robeganese, Godigese e Bassano e una sconfitta molto sfortunata contro il Borgoricco Campetra. Poi, dopo la vittoria contro i berici, la luce si è spenta dalle parti del Montagna. A poco sono valsi i nomi di Baccolo, Di Lalla, Scevola, i due Cecconello, per rimettere in acqua una barca che ha iniziato a imbarcare acqua e gol da tutte le parti. Una rosa dalla coperta corta, con delle mancanze sostanziali soprattutto in avanti e in difesa. Saltato Barra, dopo 5 sconfitte in sei gare tra ottobre e novembre, ecco Antonelli. Le cose sono migliorate di poco, anzi se possibile sono anche peggiorate, viste le sconfitte negli scontri diretti contro San Giorgio in Bosco ed Abano. Pochine le 3 vittorie in 13 gare, tenendo conto che l'Albignasego ha giocato ben 8 gare casalinghe, stante la manuntenzione del terreno erboso delle prime giornate proprio del Montagna. Rimboccarsi le maniche ora è un imperativo, soprattutto per portare in salvo la barca granata dalle cattive acque dell'ultimo posto, ancora a 5 punti, quindi a distanza di sicurezza.

Guardiamo ai raggi X i numeri dell'Albignasego:

11° posto in classifica

3 Vittorie, 8 Sconfitte, 2 Pareggi

14 gol fatti 25 gol subiti

Bilancio casalingo:

2 Vittorie 2 Pareggi 4 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 1 pt

Gol Fatti: 11

Gol Subiti: 11

Bilancio fuori casa:

1 Vittoria 0 Pareggi 4 Sconfitte

Vittoria Pareggi Sconfitte Media punti: 0,6 pt

Gol Fatti: 3

Gol Subiti: 14

I minuti dei gol fatti dall'Albignasego

1 1'-15', 3 16'-30', 2 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 3 46'-60', 2 61'-75', 3 76'-90'

I minuti dei gol subiti dall'Albignasego

5 1'-15', 5 16'-30', 3 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 4 46'-60', 4 61'-75', 4 76'-90'

I marcatori in campionato: