Eccellenza, girone B: colpaccio Albignasego, il Giorgione cade al Montagna

L'Albignasego conquista una vittoria impronosticabile alla vigilia e sconfigge, meritatamente il Giorgione, capolista, di mister Esposito, in questo turno infrasettimanale valevole per la 26°giornata del campionato Eccellenza girone B. Man of the match Hicham Arma, autore di una doppietta e giunto alla quarta segnatura in appena cinque gare disputate dalla ripartenza di febbraio. Plauso alla dirigenza dell'Albignasego per aver riportato in questa categoria un talento probabilmente sprecato all'Albaronco in Promozione. Dopo tre sconfitte di fila al fotofinish una menzione d'onore va fatta anche al tecnico Vito Antonelli, capace di imbrigliare i più quotati trevigiani con una gara fatta di agonismo e coesione, tutti ingredienti fondamentali se si vuole mantenere l'Eccellenza e non passare per le forche caudine dei play out.

LA CRONACA

La gara si sblocca subito al Montagna, già al 2'. Maniero da corner mette un pallone telecomandato per la conclusione al volo di Arma, con il pallone che si infila sotto la traversa imparabilmente per Antonello. Lo shock negli ospiti è palpabile, tanto è vero che al 21'Arma ha il pallone buono per raddoppiare, ma il suo destro a giro esce di un niente. Il possesso palla dei trevigiani è sterile e spesso fine a se stesso. Solo al 28' il Giorgione sfiora il pari con Antenucci, dopo un gran lavoro dell'ecomiabile Bonaldi. L'ex punta del Bassano calcia alto da pochissimi passi. L'Albignasego non si scompone e mette in porto il parziale di 1 a 0 a fine primo tempo grazie a Bala, molto attento sul calcio d'angolo velenoso di Dalla Santa Casa. Nella ripresa i primi undici minuti non sono raccomandabili a chi è debole di cuore. Al 55' Salvatore tocca di mano in area di rigore il tiro del metronomo Perosin. Dal dischetto Antenucci è la solita sentenza. Sembra l'inizio della riscossa della squadra della Marca, ma invece è ancora l'Albignasego a passare. Trascorrono appena sessanta secondi e Arma prende lo scooter, sgomma tra i difensori della ex miglior retroguardia del girone e mette il pallone alle spalle di Antonello in uscita. Una rete eccezionale per il talentuoso Hicham. Il resto della gara scivola via senza particolari scossoni, sino al 94', quando Veronese si traveste da Superman e in scivolata tira via dalla specchio, un tiro a colpo sicuro di Antenucci. È il pomeriggio dell'Albignasego, mentre al Giorgione resta la consolazione di non aver perso la vetta della classifica, complice un Arcella poco cinico in casa contro la Robeganese.

Il tabellino del match del Montagna:

ALBIGNASEGO: Bala; Salvatore, Cecconello, Nacciariti (43'st Veronese), Scevola, Mbida, Maniero, Cecchele, Arma, Scarpa (45'pt Gomiero), Di Lalla. A disposizione: Allaj, Pupa, Scarin, Serramondi, Matterazzo, Matta, Greggio. All.Antonelli

GIORGIONE: Antonello M.; Griggio (1'st Bevilacqua), Dall'Agnol, Perosin, Salomone (21'st Minato), Antonello G., Bonaldi, Nicoletti (25'st Bruno), Antenucci, Dalla Santa Casa (20'st Vranovci), Anile (1'st Vuanello). A disposizione: Giovinazzo, Curumi, Musaraj, Piazza. All.Esposito

Arbitro: Scuderi di Verona

Reti: 2', 56' Arma, 55' rig. Antenucci