Eccellenza, girone B: Albignasego harakiri, Scardovari di corto muso

Un'altra sconfitta, questa volta dolorosa, per l'Albignasego di Vito Antonelli, nel primo dei tre scontri diretti per la permanenza della categoria da cui sono attesi i granata da qui a fine stagione. In quel di Scardovari, per la 23°giornata Eccellenza del girone B, basta una rete di Boscolo al 37' del primo tempo, per mettere a nudo ancora una volta le fragilità psicologiche di una squadra alla disperata ricerca di sé stessa.

Per i granata una prima frazione difficile da analizzare, con tante occasioni per i padroni di casa, che dopo essere andati vicini alla rete con Bernardes al 21' e con Boscolo al 25', trovano la via della rete al termine di un'azione corale in cui sono coinvolti Jody Maistrello e Bernardes, prima del tocco vincente di Boscolo. Nel secondo tempo molto meglio i padovani, più in palla e nettamente più vivaci, tanto da cogliere una traversa con Rosa al 73'.

La classifica ora si fa caotica nei bassifondi, con il ritorno del San Giorgio in Bosco e dello Scardovari, ma soprattutto con l'Abano che aggancia e non sorpassa proprio i ragazzi del presidente Cecconello. E al Montagna, sabato 16 aprile, ecco arrivare proprio il San Giorgio in Bosco di Sandri, ringalluzzito dopo gli ultimi buoni risultati che l'hanno portato a -2 da Baccolo e compagni.

Ecco il tabellino della gara nel rodigino:

SCARDOVARI: Zennaro, Vidali, Marino, Caraceni, J.Maistrello, Arias, E.Ferro, S. Maistrello, Boscolo (23’st Banin), Bernardes, Lucci (16’st Bullo). A disp. Marandella, Marangon, Moretto, De Bei, Paesanti, Nordio, M. Ferro. All. Zuccarin

ALBIGNASEGO: Bala, Cecconello (18’st Niero), Di Lalla, Nacciarriti, Salvatore, Mbida (45’st Matterazzo), Rosa (18’st Matta), Scarin (50’st Saorin), Arma, Baccolo (23’st Scevola), Scarpa. A disp. Allaj, Veronese, Pezzato, Pupa. All. Antonelli

Arbitro: Poggi di Forlì

Rete: 37' Boscolo

Ammoniti: Zennaro, J.Maistrello, Arias, Bullo, Scarpa