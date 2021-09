Eccellenza, girone B: Albignasego in rimonta, pareggio contro la Godigese

Finisce in pareggio tra Albignasego e Godigese, con i locali in 10 per gran parte del match e capaci di rimontare il doppio svantaggio iniziale

Un pareggio dal sapore di vittoria per l'Albignasego di mister Barra contro una Godigese sprecona e sciupona. I granata portano a casa il massimo dopo aver disputato più di un tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione del leader difensivo Manuel Cecconnello per fallo da ultimo uomo. Episodio che poteva far crollare i patavini, che al contrario hanno trovato risorse tecniche, fisiche e nervose, coronando la rimonta nella ripresa con un rigore di Mattia Cecconello a quindici minuti dalla fine.

La cronaca

Match subito pirotecnico, con ben tre gol in sedici minuti. Parte forte l'Albignasego con Mattia Cecconello e Rosa. Entrambi, nella stessa azione, vanno vicini al gol ma si fanno ipnotizzare da un ottimo Pellanda. Tutto sembra far presagire il vantaggio patavino, ma a passare è la Godigese al 7' con Ghion che di piattone batte l'incolpevole Daffrè. Passano cinque minuti ed ecoc il bis. Allegerimento poco pensato dell'Albignasego in difesa, sul retropassaggio errato Oudahab si infila e punisce Daffrè. Tra il sogno e la realtà, l'Albignasego non demorde e al 16' ecco l'episodio per ri-equilibrare il match. Materazzo sfonda centralmente, batti e ribatti in area furibondo, da cui esce vincitore Rosa, che all'altezza del dischetto accorcia le distanze. Sembra un match di Premier, con occasioni da tutte le parti. Al 22' Cendron inizia il suo duello con Daffrè, ma il portiere granata dice di no. Al 32' l'espulsione di Cecconello per una spallata energica ai danni dello scatenato Cendron. Qualche dubbio c'è, vista la posizione defilata dell'attaccante trevigiano, ma per Boscolo Chio è rosso. Ancora Cendron al 39' ed ancora una volta Daffrè sigilla la porta dei padroni di casa. Nella ripresa si tira il fiato, ma al quarto d'ora è ancora Cendron vs Daffrè: il portiere dell'Albignasego compie il miracolo e poi la difesa dell'Albignasego salva sul tiro a botta sicura di Oudahab. Albignasego più vivo che mai. Al 65' Matta ruba palla e cerca di superare il portiere, ma il tiro rasoterra finisce a lato. Altri cinque minuti ed è Mattia Cecconello con un diagonale a far gridare al gol, ma Pellanda dice di no. Il pareggio è nell'aria e arriva su rigore. Casati tira in mezzo e De Stefani colpisce con la mano il pallone. Boscolo Chio indica il dischetto, Mattia Cecconello con una botta centrale fa 2-2. La Godigese schiuma di rabbia, l’Albignasego si chiude. All'86’ Oudahab si presenta a colpo sicuro, ma anche qui Daffrè è bravissimo a deviare in calcio d’angolo. Sipario, un punto di oro zecchino per i granata

Ecco il tabellino del match

Albignasego: Daffrè, Casati, Salvatore, Cecconello Manuel, Niero (37 s.t. Zanta), Mbida, Scevola (1 s.t. Veronese), Matterazzo ( 15 s.t. Baccolo), Matta (47 s.t. Nacciariti), Rosa ( 23 s.t.Greggio), Cecconello Mattia. All. Barra

Godigese: Pellanda, Antonello (30 st. Montagner), Pilotto; Donà, Rizzi, Baggio; Ghion (22 s.t. Cacciotti), De Stefani (30 s.t. Bedin), Cendron, Oudahab, Franchetti (37 st. Gazzola). All. Molinari

Arbitro: Boscolo Chio di Adria

Reti: 7' Ghion, 12' Oudahab, 16' Rosa, 75' rig. Cecconello Mattia

Ammoniti: Casati, Cecconello Mattia, Pilotto, De Stefani, Oudahab

Espulsi: 32'pt Cecconello Manuel per fallo da ultimo uomo