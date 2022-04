Eccellenza, girone B: Albignasego perfetto, ora sono guai per il San Giorgio in Bosco

Dopo un lungo digiuno, l'Albignasego coglie una vittoria fondamentale nel percorso salvezza contro i diretti concorrenti del San Giorgio in Bosco nella 24°giornata del campionato Eccellenza girone B. Risultato di 3 a 0 e prestazione perfetta degli uomini di Antonelli, in grado di segnare tre gol e destare una grande sensazione nel pubblico accorso al Montagna. Con questo successo i granata del presidente Cecconello salgono a quota 24 punti e la settimana prossima, nell'ultimo turno di campionato, sono attesi da un altro scontro diretto contro l'Abano





Le reti dei granata portano la firma di Veronese, Baccolo e un'autorete, con i padroni di casa sempre in controllo della gara, anche quando restano in inferiorità numerica nella ripresa. Ospiti troppo rinunciatari al Montagna e un brutto passo indietro per i ragazzi di Sandri, chiamati ora a fare risultato domenica prossima contro il Bassano. Di certo per l'Albignasego è una Pasqua dolcissima, in attesa di buone notizie dall'Arcella, Camisano e Bassano, rispettivamente contro Abano, Scardovari e Robeganese.