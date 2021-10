Eccellenza, girone B: il Borgoricco Campetra vince ad Albignasego

Al Montagna di Albignasego gara tirata e agonistamente molto valida tra i padroni di casa e il Borgoricco Campetra. Seconda vittoria consecutiva per gli ospiti, in grado di massimizzare la rete di Cortella all'8' del primo tempo. Tante assenze in casa Albignasego, con i due Cecconello out. Lancio da titolare dal primo minuto per Baccolo e 4-3-1-2 per l'Albignasego.

La Cronaca

Al 7' Dafrè di piede su Cappella lanciato a tutta velocità, grande parata. Passano quattro minuti e Cappella aporta in vantaggio il Borgoricco. Fa tutto Fantinato sulla sinistra, entra in area di rigore e con un puntuale cross rasoterra trova sul secondo palo Cappella che deve solo spingere in porta il pallone. La reazione dell'Albignasego è di qualità, come la percussione sul centro destra di Baccolo, che salta due uomini con una finta e serve sulla destra a tutta velocità Matta. La punta dell'Albignasego serve rasoterra l'accorrente Scevola, che non trova l'impatto del pallone, ben chiuso da Scappin. Ancora i granata in avanti con Matterazzo, ma il suo tiro dal limite è senza pretese e si perde alto. Miracolo al 22' di Daffré in corner su Tessarin, dopo un'azione personale di Marangoni sulla destra. Sugli sviluppi dell'angolo, contropiede fulmineo con triangolazione tra Rosa e Casati, che smarca Rosa davanti al portiere, ma qui si supera di Niero. Trascorrono 60 secondi ed ancora Daffré iponitizza Cappella ancora a tu per tu con il portiere dei padroni di casa. La partita non ha momenti di pausa. Scevola verso la mezz'ora si accentra da sinistra e prova il tiro a giro, che si perde sul fondo. Cappella sul finire del tempo prova a riaccendersi, ma il pallone è altissimo da colpire e si perde alto sopra la traversa.

Nella ripresa si parte subito con la pressione del Borgoricco e Albignasego ordinato nella difesa. Vicini al quarto d'ora ancora Daffrè che si distende sulla sua destra sulla girata in area di rigore di Volpato. Scappin chiude su Rosa lanciato nello spazio da Nacciariti, neo entrato. Siamo al 65'. Altro squillo al 75' del Borgoricco con il neo entrato Scapolan, ma Daffrè alza ancora il muro e poi Salvatore mura Cappella sulla ribattuta. Finalmente Albignasego all'84 con Scevola, abile a raccogliere un invito in area di Mbida. La sua rasoiata in mezzo viene spazzata dal puntuale Scappin. Tentativo di forcing dei padroni di casa, con Di Lalla, ma il suo rasoterra dal centro sinistra è parato a terra da Niero. Zanta in profondità per Greggio, ma l'invito è intercettato da Done.

Ecco il tabellino della partita:

Albignasego: Daffré; Casati (77' Pezzato), Veronese, Salvatore, Niero (55' Zanta); Matterazzo (55' Nacciariti), Mbida, Scevola; Baccolo (70' Greggio); Matta (55' Di Lalla), Rosa. A disposizione: Bortolami, Zanta, Pezzato, Nacciariti, Cecconello Man., Greggio, Serramondi, Gomiero, Di Lalla. All.: R.Barra

Borgoricco Campetra: Niero, Girardi (77' Zantomasi), Galliot, Volpato, Scappin, Done, Marangoni (58' Scapolan), Sbrissa (69' Vasic), Cappella, Tessaro (72' Bonaldo), Fantinato (82' Fiorese). A disposizione: Favarin, Zantomasi, Bonaldo, Agostini, Vasic, Scapolan, Zurlo, Regazzo, Fiorese. All.: A.Bertan

Arbitro: Simeoni di Conegliano

Gol: 11' Cappella

Ammoniti: Mbida, Niero, Fantinato, Nacciariti

Recupero: /, 4'