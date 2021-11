Eccellenza, girone B: Alessandro Parnigotto (ds Academy Plateola) "Ho visto una gara abbastanza combattuta"

Le dichiarazioni post partita del DS dell'Academy Plateola, Alessandro Parnigotto, grande ex della partita, nel post match contro l'Albignasego:

"Non è stata una bella partita dal punto di vista del gioco. Ho visto due squadre con paura di osare e una gara abbastanza combattuta. Poco spettacolo, molto attente ambo le squadre. Nelle possibilità della nostra squadra, abbiamo fatto bene. C'erano giocatori in campo per la prima volta o quasi. A centrocampo Fanelli ha fatto due allenamenti con noi e subito titolare. Cimino era dalla prima di campionato, causa infortunio, che non giocava. Non pensavo potesse tenere quasi tutta la partita. In questo momento ci stiamo inventando i ruoli, perché avevamo un terzino inventato, che in realtà sarebbe centrocampista. In attacco siamo contati. Ci manca Petrilli, che non ha mai giocato una partita. Questa è la situazione. Manca anche Ostjic. Per noi sono due giocatori importanti. Anche Boreggio è entrato nella ripresa. Sciortino è un 2003 interessante che abbiamo preso dal Padova viene anche lui da problemi alla schiena ed è stato in panchina tutto il match. Pavarini è un terzino inventato. Lui sarebbe un centrocampista. Pavarini è un bravo ragazzo ed è uno di quei giocatori che dove lo metti, sta. Sembra quasi, concedetemela, il Pessotto dei tempi della Juventus. Fa sempre il suo, è un ragazzo intelligente e sempre con l'atteggiamento giusto negli allenamenti e partite. In prospettiva può venire fuori un bel giocatore. Giocare con il destro o il sinistro per lui è indifferente, vederlo in mezzo al campo è un piacere. È un ragazzo che se non ha fretta può diventare molto bravo.

Siamo al primo anno di Eccellenza e abbiamo costruito la squadra dal 10 luglio in poi, quando le altre stavano per andare in ritiro. A mio parere siamo una squadra da medio alta classifica con i giocatori arrivati. Ora vediamo cosa dice il Presidente a dicembre."