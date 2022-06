Eccellenza, girone B: Alessandro Tescaro (United Borgoricco Campetra) "La società vuole alzare l’asticella"

Come può cambiare la vita con un trasferimento a dicembre. All'Este, in serie D, era uno qualunque, alla United Borgoricco Campetra, in Eccellenza, è il pericolo numero 1 delle difese avversarie. Anche l'anno prossimo Alessandro Tescaro sarà uno dei punti fermi della formazione di mister Bertan. L’esterno offensivo classe 1997 vuole tornare in quarta serie. Meglio, se con la maglia rossobiancoblu. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra padovana:

"Sono felice di restare e devo dire che non è stata affatto una decisione difficile. Sin dal primo giorno mi hanno dato veramente tanta fiducia, puntando su di me e facendomi sentire importante e al centro del progetto. Abbiamo disputato un’ottima stagione, centrando i playoff con pieno merito: peccato non essere andati avanti, ci siamo misurati con squadre che all’inizio puntavano a vincere il campionato e che probabilmente erano un po’ più attrezzate di noi. In ogni caso non abbiamo sfigurato: abbiamo dimostrato con i fatti di potercela giocare con chiunque, vendendo cara la pelle su ogni pallone. La società vuole alzare l’asticella. Siamo consapevoli che confermarsi non è mai semplice e che le aspettative nei nostri confronti saranno sicuramente più alte: tuttavia ho la massima fiducia nel direttore e nel club e sono certo che ci presenteremo ai nastri di partenza con una rosa competitiva, pronta a raggiungere grandi traguardi. Non vedo l’ora di iniziare: speriamo di vivere un altro splendido percorso, ricco di gioie personali e collettive."