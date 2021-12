Eccellenza, girone B: gli arbitri della 13°giornata

Tredicesima giornata del campionato Eccellenza girone B con un solo derby padovano, ma che match pieno di spettacolo e aspettative si prospetta tra United Borgoricco Campetra e Academy Plateola. I fari saranno tutti puntati su Robeganese Salzano ed Arcella, con la squadra di mister Tentoni in lizza per il titolo di campione d'inverno. Servirà anche un favore dell'Albignasego, chiamato all'impresa in quel di Castelfranco Veneto contro il Giorgione. L'Abano ospita l'armata diretta da Sabbadin, il Camisano, mentre sempre sulla direttrice Padova-Vicenza, ecco un gustoso Pozzonovo-Bassano. Punti salvezza importanti tra San Giorgio in Bosco e Scardovari, mentre completa il turno il big match tra Godigese e Calvi Noale.

Ecco gli arbitri della gare di domenica:

Abano-Camisano - Arbitro: Marco Giordano di Matera. Assistenti: Nicola Tinazzo (Rovigo) e Nicola Facci (Bassano del Grappa)

Giorgione-Albignasego - Arbitro: Leonardo Crivellaro di Legnago. Assistenti: Simone Pretto (Vicenza) e Alessandro Bronzato (Legnago)

Godigese-Calvi Noale - Arbitro: Andrea Venturato di Bassano del Grappa. Assistenti: Riccardo Liotta (San dona' di Piave) e Nicolo' Zausa (Padova)

Pozzonovo-Bassano - Arbitro: Thomas Manzini di Verona. Assistenti: Riccardo Zebini (Rovigo) e Andrea Maistrello (Schio)

Robeganese Fulgor Salzano-Arcella - Arbitro: Luka Meta di Vicenza. Assistenti: Paulo Ndoja (Bassano del Grappa) e Nicolo' Sprezzola (Mestre)?

San Giorgio in Bosco-Scardovari - Arbitro: Davide Tiozzo Fasiolo di Chioggia. Assistenti: Stefano Lorenzin (Castelfranco Veneto) e Emilio Cisotto (Conegliano?)

United Borgoricco Campetra-Academy Plateola - Arbitro: Rajiv Samuele Cestaro Sedona di Treviso. Assistenti: Pietro Fortugno (Mestre) e Alessandro Caricati (Conegliano?)