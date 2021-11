Eccellenza, girone B: gli arbitri della nona giornata

Nona giornata di campionato del girone Eccellenza con match estremamente interessante per il vertice e per la media classifica. Si parte con la capolista Giorgione che ospita l'Academy Plateola, in una sfida dal pronostico scontato, ma tutta da gustare, conoscendo la forza difensiva dei padovani. L'Arcella riparte dalla provincia di Rovigo, precisamente Scardovari, con un match da vincere per restare in scia ai trevigiani capoclassifica. Il Pozzonovo va in casa della Godigese, mentre il Camisano affronta il fanalino di coda San Giorgio in Bosco. Match da altre categorie tra Albignasego-Calvi Noale e Abano-Bassano. Completa il turno l'interessante Fulgor Robeganese Salzano-Unted Borgoricco Campetra.

Ecco tutte le disegnazioni arbitrali di questa giornata:

Abano-Bassano Arbitro: Augusto Enrico Spedo (Legnago) Assistenti: Riccardo Zebini (Rovigo) e Fabio Cappellaro (Verona)

Albignasego-Calvi Noale - Arbitro: Federico Marchetti (Bassano del Grappa) Assistenti: Flavius Costel Condrut (Castelfranco Veneto) e Massimiliano Alvise Quaglia (Mestre)

Giorgione-Academy Plateola - Arbitro: Ousseynou Sy (Verona) Assistenti: Grigore Gherela (Portogruaro) e Luca Zanin (Vicenza)

Godigese-Pozzonovo - Arbitro: Antonio Bissolo (Legnago) Assistenti: Andrea Piran (Padova) e Andrea Forzan (Castelfranco Veneto)

Fulgor Robeganese Salzano-United Borgoricco Campetra - Arbitro: Michele Liviero (Vicenza) Assistenti: Stefano Lorenzin (Castelfranco Veneto) e Matteo Pavanati (Adria)?

San Giorgio in Bosco-Camisano - Arbitro: Tommaso Scuderi (Verona) Assistenti: Nicola Tinazzo (Rovigo) e Andrea Sandri (Schio)

Scardovari-Arcella Arbitro: Mattia Ferron (Vicenza) Assistenti: Lorenzo Tosello (Castelfranco Veneto) e Alessandro Fassina (Bassano del Grappa