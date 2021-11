Eccellenza, girone B: gli arbitri della settima giornata

Si ritorna dalla sosta con un super big match, per questo settimo turno del campionato Eccellenza Girone B. Camisano-Arcella promette spettacolo e gol, con due degli attacchi più prolifici e pericolosi della categoria. Delicata la sfida tra Giorgione e Pozzonovo, deja vu di una settimana fa in coppa. Per Borgoricco Campetra ed Albignasego è il momento di tornare a fare punti. I primi in trasferta sul campo dell'Abano, mentre i granata contro l'Academy Plateola. Il San Giorgio in Bosco è chiamato a frenare la risalita in classifica del Calvi Noale, mentre Godigese-Fulgor Robeganese Salzano e Scardovari-Bassano completano il turno.

Ecco tutte le disegnazioni arbitrali di questo giornata:

Abano-United Borgoricco Campetra - Arbitro: Giuseppe Scarpati (Formia) Assistenti: Nicola Tinazzo (Rovigo) e Riccardo Targa (Padova)

Albignasego-Academy Plateola - Arbitro: Davide Tiozzo Fasiolo (Chioggia) Assistenti: Mateo Sadikaj (Mestre) e Elia Betello (San donà di Piave)

Camisano-Arcella - Arbitro: Paolo Zantedeschi (Verona) Assistenti: Marco Fontana (Schio) e Enrico Rossetto (Schio)

Giorgione-Pozzonovo - Arbitro: Rehmet Jusufoski (Mestre) Assistenti: Mihail Moraitis (Treviso) e Alex Zambon (Schio)

Godigese-Fulgor Robeganese Salzano - Arbitro: Gabriele Zangara (Catanzaro) Assistenti: Alessandro Caricati (Conegliano) e Massimiliano Alvise Quaglia (Mestre)

San Giorgio in Bosco-Calvi Noale - Arbitro: Ousseynou Sy (Verona) Assistenti: Nicola Facci (Bassano del Grappa) e Lorenzo Tosello (Castelfranco Veneto)

Scardovari-Bassano - Arbitro: Roberto Carrisi (Padova) Assistenti: Zeno Bighignoli (Verona) e Pietro Nicoletti (Mestre)