Eccellenza, girone B: Arcella è solo pareggio, punto prezioso per l'Abano

Ed ora le cose si complicano per l'Arcella, che nell’ultima gara casalinga della stagione trova solo il pareggio contro un Abano tenace e affamato di punti salvezza. Per gli uomini di Tentoni questo mezzo palso significa terzo posto in classifica e momentaneamente addio ai play off per il secondo posto, visto il sorpasso della United Borgoricco Campetra con un rotondo 4 a 1 in casa del Pozzonovo. Per l'Abano di Bisioli discorso salvezza tutto rimandato di una settimana con l'incontro decisivo contro l'Albignasego a decidere la griglia dei playout per la permanenza del girone B, con gli uomini di Antonelli avanti di due punti in classifica, ma una differenza reti peggiore rispetto i neroverdi.

LA CRONACA

La gara si mette subito in discesa per la squadra di Tentoni. Al minuto undici Bressan conquista un’importante punizione e Calgaro si conferma uno specialista in grado di fare la differenza in questa categoria scaraventando il piazzato alle spalle di Pirana. Il numero 10 si conferma bestia nera dell'Abano, dopo la rete all'andata. Il raddoppio arriva al 13' sempre con Calgaro, ma la posizione irregolare di Varnier annulla la marcatura dei bianconeri. L'Abano si ripara nel contropiede creando grattacapi alla difesa dell'Arcella, mentre i padroni di casa fanno possesso e sfiorando il bis con Cherif al 30'. Due gol sbagliati per l'Arcella e al 36' arriva la beffa con Anderson Piva, marcatore principe degli aponensi, che batte Berto al termine di un contropiede ben orchestrato. Sempre Anderson Piva va vicino al raddoppio, mentre Calgaro viene fermato da un balzo da gatto di Pirana che leva il pallone sotto la traversa. Nella ripresa tante imprecisioni per i locale, sfortunati al 65' quando Pirana chiude la serranda su Cherif e sul pallone vagante Boscaro colpisce il palo. Nel finale ci riprovano il capitano dell'Arcella, Turea e Rampazzo, ma resta il pareggio.

Ecco il tabellino della gara:

ARCELLA: Berto, Toso, Varnier (29′ st Scarpa), Tessari, Ballarin, Boscaro, Pistolato, Bellemo (16′ st Rampazzo), Bressan (11′ st Guerriero), Calgaro, Cherif (12′ st Turea). A disposizione: Pranovi, Fanton, Fornasaro, Carraro, Berini. Allenatore: Tentoni.

ABANO: Pirana, Sekulic, Henrique, Potsi, Zatta, Pinto, Proto, Bozza, Piva, Anderson, Radoni (27′ st Favaro). A disposizione: Havryshkiv, Furlan, Cunico, Finazzi, Capuzzo, Machairas, Toffoli, Gazzola. Allenatore: Bisioli.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Reti: 11′ pt Calgaro, 36′ pt Anderson.

Ammoniti: Ballarin, Bellemo, Piva e Calgaro