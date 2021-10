Eccellenza, girone B: l'Arcella domina l'Albignasego

Doveva essere una prova di maturità per l'Arcella e dopo questo pomeriggio si può dire che l'esame è stato superato a pieni voti. L'Arcella conquista il derby contro l'Albignasego e si proietta primo in classifica in coabitazione con il Giorgione.

La Cronaca

La squadra di Tentoni parte forte e subito ci prova con Calgaro e Tessari. La mira pecca, ma è solo questione di minuti. Al 19' ecco il vantaggio bianconero. Lancio dalle retrovie per Calgaro, che scatta in velocità e fa il vuoto mettendo un pallone in mezzo per l'accorrente Turea che da due passi non può sbagliare. Il vantaggio rilassa incosciamente i padroni di casa. Casati e Cecconello provano a spaventare la difesa dell'Arcella, ma i loro tiri sono imprecisi e non trovano lo specchio della porta.

Si ritorna in campo con un Albignasego più battagliero, ancora pungente con Cecconello e Materazzo. Il fortino Arcella tiene. Il raddoppio e il tris diventano realtà tra il 70' e il 73'. Prima è il baby Vecchiato a mettere a distanza di sicurezza l'Albignasego, finalizzando una bella triangolazione con l'ineffabile Calgaro, che poi si mette in proprio e per il tris decide di travestirsi da Lupin e di rapina freddare Daffrè. I due gol spezzano le gambe all'Albignasego e nei restanti 20 minuti di gioco non succede più nulla di rilevante. Ora la sosta e poi tutti in campo il 7 novembre. L'Arcella atteso dalla super trasferta di Camisano, mentre l'Albignasego dovrà approcciare in maniera differente l'impegno contro l'Academy Plateola.

Ecco il tabellino della gara:

ARCELLA: Berto, Toso, Paccagnella, Tessari (19′ st Slaviero), Varnier (27′ st Ballarin), Boscaro, Carraro, Pistolato, Rampazzo (37′ st Cvetkovic), Calgaro (31′ st Bressan), Turea (19′ st Vecchiato). A disposizione: Pranovi, Scarpa, Unali, Martini. Allenatore: Tentoni.

ALBIGNASEGO: Daffrè, Casati (31′ st Pezzato), Man. Cecconello (26′ st Salvatore), Veronese, Numero, Mbida, Materazzo, Scevola (44′ st Serramondi), Di Lalla (1′ st Greggio), Matta (45′ pt Rosa), Mat. Cecconello. A disposizione: Gobbo, Baccolo, Nacciariti, Gomiero. Allenatore: Barra.

Arbitro: Iurino di Venosa

Reti: 19′ pt Turea, 25′ st Vecchiato, 28′ st Calgaro.

Ammoniti Di Lalla, Paccagnella, Slaviero, Scevola e Salvatore.

Calci d’angolo 4-0. Recupero 4′ e 3′