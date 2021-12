Eccellenza, girone B: Arcella-Borgoricco finisce senza reti

Nell'ennesima super sfida di questo girone dell'inferno dantesco, quale è il campionato Eccellenza girone B, tra Arcella e Borgoricco alla fine finisce in parità. Il Borgoricco nonostante più di mezz'ora in inferiorità numerica resiste agli assalti dell'Arcella, che ha controllato il match in termini di possesso palla, ma non ha trovato la zampata vincente. Poco male per gli uomini di Tentoni, la testa della classifica resta saldamente nelle loro mani. Per il Borgoricco un punto prezioso che fa ben sperare per il futuro del campionato.

LA CRONACA

Inizio prorompente dell'Arcella, ma è del Borgoricco l'occasione migliore. Berto è impreciso in fase di rilancio e per poco Cappella non coglie l'occasione di insaccare in rete. L'Arcella si salva in qualche maniera. Nel mezzo tanto Calgaro a sfidare la retroguardia meno battuta del campionato. Tra le altre cose anche un rigore reclamato per i padroni di casa, con Calgaro e Girardi a contatto. Nella ripresa ancora equilibrio fino al 57' quando Regazzo è costretto a stendere al limite Rampazzo, tirandogli la maglia. Sugli sviluppi della punizione, flipper con tiro di Rampazzo sull'esterno della rete. Passa un minuto ed è ancora Rampazzo ad andare vicino al vantaggio, ma il suo colpo di testa colpisce il palo esterno. Al 77' rimessa laterale in area alla Delap per Toso e il pallone danza in area piccola, con Rampazzo che per questione di millimetri non tocca la sfera in porta. Arcella in pressione alla ricerca del gol. Come all'82' con il tiro di controbalzo di Scarpa, che si perde alla destra di Niero. Nel finale ancora tanto equilibrio, ma alla fine il risultato non si schioda dallo zero a zero.

Ecco il tabellino della gara del Bressan di Arcella:

Arcella (4-3-3): Berto; Toso, Boscaro, Ballarin, Varnier (75' Paccagnella); Tessari, Carraro (63' Scarpa), Pistolato (71' Vecchiato); Turea (46' Cvetkovic), Rampazzo (81' Bressan), Calgaro. A disposizione: Pranovi, Paccagnella, Scarpa, Cecchele, Bressan, Frison, Vecchiato, Cvetkovic, Fanton. All: Tentoni

Borgoricco Campetra (4-2-3-1): Niero; Girardi, Scappin, Zantomasi, Regazzo; Sbrissa, Volpato; Zurlo (60' Agostini), Vasic (78' Tessaro), Marangoni; Cappella (74' Fiorese). A disposizione: Favarin, Agostini, Tessaro, Nonnato , Fantinato, Poncia, Cren, Fiorese. All.: Bertan

Arbitro: Rehmet Jusufoski di Mestre

Assistenti: Marco Fontana (Schio) e Mateo Sadikaj (Mestre)

Espulsi: 57' Regazzo per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Boscaro, Tessaro