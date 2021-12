Eccellenza, girone B: Arcella campione d'inverno, Robeganese sconfitta all'ultimo respiro

Verrà ribattezzata zona Arcella. Dopo la gara di Abano, anche contro la Robeganese Fulgor Salzano, la squadra di mister Tentoni vince con una rete del baby Vecchiato a cinque minuti dalla fine della gara. Una tredicesima giornata di campionato complessa per la capolista, capace di venire a capo dei veneziani da squadra arcigna e dotata di attributi importanti. Dettaglio non banale, in vista del proseguo del campionato. Questo Arcella non muore mai e soprattutto non incassa gol da 180'. Ora la sosta natalizia per ricaricare le pile e per continuare a scandagliare il mercato alla ricerca di un centrocampista di livello da affiancare ai giocatori già presenti in rosa.

LA CRONACA

Il primo tempo è sul filo dell'equilibrio. Vecchiato al 7' ci prova, ma la conclusione si perde sul fondo. Sul tramonto della frazione prima Bezze, con Berto che fa buona guardia, poi ecco Rampazzo che non inquadra la porta su assistenza di Toso.

Nella ripresa è sempre l'Arcella a fare la partita. Prima Vecchiato e Tessari al 57', poi Rampazzo al 67' costringono agli straordinari Corasiniti. Poi inizia il Calgaro showtime. Al 75' il numero 10 dell'Arcella si vede respingere il tiro a botta sicura dal portiere locale e poi un minuto dopo sempre il talento dell'Arcella ad andare vicino alla marcatura decisiva, ma la palla è fuori di pochissimo. Il gol è nell'aria e all'82' ci vanno vicini i padroni di casa, ma il colpo di testa di Tobaldo è fuori di pochissimo. Al contrario all'85' Vecchiato dal limite scaccia via tutte le paure dei bianconeri. L'Arcella time viene confermato e i padovani si tengono stretta la vetta natalizia, almeno fino al 9 gennaio quando si ritornerà in campo per il girone di ritorno.

Ecco il tabellino della gara di Salzano:

ROBEGANESE: Corasaniti, Zamengo (38′ pt Forabotte), De Polo, Vianello, Gnocchi, Binotto, Bezze, Sartor, Tobaldo, Stefani (18′ st Sartori), Nezha. A disposizione: Meneghetti, Cecchinato, Giacomini, Pesce, Manca. Allenatore: Soncin

ARCELLA: Berto, Toso, Varnier (1′ st Turea), Tessari (45′ st Scarpa), Ballarin, Paccagnella, Vecchiato, Pistolato (17′ st Carraro), Rampazzo (27′ st Cvetkovic), Calgaro, Guerriero (14′ st Bressan). A disposizione: Pranovi, Boscaro, Frison, Fanton. Allenatore: Tentoni

Arbitro: Meta di Vicenza

Reti: 40′ st Vecchiato

Ammoniti: Bezze, Sartor, Tobaldo, Varnier e Paccagnella