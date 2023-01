Eccellenza, girone B: Stengherlin d'oro, l'Arcella riacciuffa allo scadere il Caorle

Tutto nell'ultimo quarto d'ora. Sembra il titolo di un film thriller, in realtà è il riassunto di Arcella e Carole-La Salute, ventesima giornata del campionato Eccellenza girone B. Alla fine è uscito un pareggio, con due squadre che si dividono la posta in gioco e portano a casa un punto a testa, nel primo match del 2023. Un pari che non sposta i giochi in zona playout, ma che per i bianconeri è un risultato di grandissimo valore: la rete dell’1-1 di Stangherlin, arrivata in pieno recupero, tiene aperto ogni discorso salvezza senza passare dalle forche caudine delle gare dentro o fuori di fine stagione.

Nel primo tempo parte meglio i giovani di Fonti: al 17′ conclusione di Plamadeala, deviata in angolo, sui cui sviluppi arriva al tiro Zavan, fermato però dalla difesa. Bettonte è da segnalare tra i più positivi ed energici della contesa, e nella ripresa la traversa di Plamadeala (60') fa presagire che il vantaggio padovano sia solo questione di minuti. Niente di più sbagliato. Il Caorle al 77' trova il vantaggio con Fiore, abile ad infilare T.Rossi in ripartenza. Dall'euforia alla depressione è un attimo. Probabilmente ad inizio stagione l'Arcella avrebbe perso una gara del genere, ma non oggi, non stavolta. Al 95', sull'ultimo calcio d'angolo della partita, l'hombre della provvidenza è Stangherlin, che infila di testa il gol dell'1 a 1 e delle sperenze di salvezza diretta dell'Arcella 2022-2023.



Questo il tabellino della gara:

ARCELLA–CAORLE LA SALUTE 1-1



ARCELLA PADOVA: T. Rossi, Toso, Rubin, Boscaro, Zavan (37’ st Vidor), Varnier, Plamadeala, Bettonte (37’ st Danielli), Tamponi, L. Rossi (44’ st Menato), Teodoro (32’ st Stangherlin). A disposizione: Bissacco, Maritan, Righetto, Friso, Fincato. Allenatore: Fonti.



CAORLE LA SALUTE: Dal Ben, Pagnoni (21’ st Zentil), Ristic (43’ st Laino), Seno, Slongo, Teso, Spader, Livotto, Dalla Bianca, Ferrarese (13’ st Fiore), Ferrazzo (21’ st Manoni). A disposizione: Tonello, Zecchin, Bortolussi, Franceschetto, Brunelli. Allenatore: Soncin.



ARBITRO: Manzini di Verona



GOL: 32’ st Fiore, 50’ st Stangherlin.

NOTE: ammoniti Toso, Varnier, Teodoro, Ferrazzo. Angoli 6-3. Recupero 1’ e 5’.