Eccellenza, girone B: Carenipievigina corsara, per l'Arcella retrocessione sempre più vicina

L’Arcella cade di misura nella gara d'andata dei playout Eccellenza e complica terribilmente la sua permanenza in categoria. Vincono i trevigiani dell'Eclisse Carenipievigina per 1-0 e la settimana prossima serve una vittoria con due reti di scarto per giocare anche l'anno prossimo il campionato di quinta serie veneta. Gara molto tesa, complice la grande posta in palio. Meglio gli ospiti nel primo tempo, con Berto protagonista su Bressan e De Zotti nel primo quarto d'ora. Poco prima dell'intervallo Vidor si divora il gol del vantaggio (39'), mentre ancora Berto mura Casagrande al 41'. Il match nella ripresa diventa ancora più vibrante: Rossi e Vidor spaventano al retroguardia di mister Ferro e nel momento migliore padovano arriva la rete di Janko, puntuale a beffare sottomisura Berto. La reazione bianconera è tutta nell'azione personale di Mangieri, eccellente Giordano a murare, e nel tentativo di Toso al 91', con la palla sopra la traversa. Come scritto nei social della squadra padovana, domenica prossima, per la salvezza, servirà una vera impresa.

Questo il tabellino della gara del Bressan.

ARCELLA-ECLISSE CARENIPIEVIGINA 0-1

ARCELLA: Berto, Toso, Tagliapietra, Varnier, Lovato (41′ st Bettonte), Boscaro, Vidor (30′ st Tamponi), L. Rossi (41′ st Danielli), Menato (37′ st Stangherlin), Mangieri, Teodoro (26′ st Plamadeala). A disposizione: T. Rossi, Maritan, Righetto, Sartore. Allenatore: Fonti.

ECLISSE C.P.: Giordano, Gjoshi, Ostojic, Sibilia, Segat, Mognon, Casagrande, Damuzzo (24′ st Dalla Vedova), Janko, De Zotti (28′ st De Faveri), Bressan (23′ st Raccagna). A disposizione: Zanatta, Vianello, Tibolla, Del Prete, Piazza, Sartori. Allenatore: Ferro.



Arbitro: Kurti di Mestre.

Reti: 27′ st Janko.

Note: ammoniti Gjoshi e Tagliapietra. Calci d’angolo 9-9. Recupero 1′ e 6′. Spettatori 200 circa