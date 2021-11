Eccellenza, girone B: il Giorgione torna capolista, Arcella ko

Basta una mezz'ora super al Giorgione per avere la meglio dell'Arcella, nel match di cartello dell'ottava giornata del campionato Eccellenza girone B. Doppietta di Salomone, Bonaldi nel primo tempo e Gashi nella ripresa regolano un Arcella irriconoscibile nei primi 45' e orgoglioso nella ripresa con l'ingresso dei baby Vecchiato e soprattutto Bressan. Un deja vu per i padovani: anche nei quarti di finale di Coppa Italia di un mese fa, il Giorgione aveva segnato tre gol nei primi 30 minuti di gara e si è ripetuto anche questa volta. Per i ragazzi di mister Tentoni, dopo i bei risultati delle ultime settimane, una battuta d'arresto che deve far riflettere.

La Cronaca

L'Arcella scende in campo con il 4-3-3 con Rampazzo largo a sinistra e Turea a destra. Il Giorgione è subito aggressivo e dopo due minuti Bonaldi rientra da sinistra e fa partire un destro che si perde alto sopra la traversa. Altro squillo del Giorgione al 9' su azione da corner, con Dalla Casa che batte in mezzo rasoterra, velo di Mangieri e tiro di Mioni a rimorchio. La difesa dell'Arcella si salva in qualche modo. Nei primi quindici minuti sono decisamente più pericolosi i trevigiani, con un buon uso delle catene di destra e sulla pressione del Giorgione, arriva la rete. Il colpo di testa di Salomone nel cuore dell'area di rigore, su cross di Dalla Santa Casa, è mortifero per Berto e porta meritoriamente in avanti il Giorgione. Il raddoppio del Giorgione è un'azione da manuale. Griggio per Mangieri rimasto largo a destra e il rasoterra in mezzo per Salomone rimasto in avanti e un cioccolatino da scartare a due passi da Berto. Il tris è un altro gol magnifico per i trevigiani. Dal cerchio di centrocampo Dalla Santa Casa disegna un passaggio al millimetro per Bonaldi che da sinistra, esattamente come ad inizio gara, salta Toso e Boscaro e con un tiro a giro batte l'incolpevole Berto. La reazione patavina arriva pochi minuti dopo, con una girata al volo spettacolare di Tessari. Il pallone si perde di poco alto sopra l'incrocio dei pali. Altra occasione per i nerobianchi con Boscaro, ma il suo colpo di testa viene messo in corner dalla difesa del Giorgione. Griggio sulla destra è un vero e proprio enigma per la difesa dell'Arcella e tormenta per tutta la prima frazione Varnier, ma più in generale la retroguardia nerobianca. In chiusura di tempo ancora Giorgione con un tirocross sbilenco di Mioni che per poco non si trasforma in occasione da rete. Scaldaferro alza la bandierina ed ordina offside. Rampazzo risponde per l'Arcella con un tiro dai 30 metri, che per poco non sorprende Costa fuori dai pali, che recupera giusto in tempo. Si riparte con tre cambi per l'Arcella e un'altra occasione per il Giorgione, con il solito Dalla Santa Casa, che con il piatto destro sfiora il palo alla sinistra di Berto. Turea prova a spaventare Costa dal limite, ma il suo tiro è alto. Al 52' entra Bressan per il neo entrato Cherif e proprio il neo entrato si conquista il rigore, sgusciando via in velocità al duo Antonello-Julian. Turea dal dischetto è freddissimo e riapre il match. L'Arcella con il nuovo assetto "leggero" in avanti conquista metri e campo, dando più di qualche grattacapo al Giorgione. Bressan sulla sinistra e Vecchiato libero di svariare sono le armi in più dei locali nel secondo tempo. Proprio i due, al 68' confezionano in ripartenza un'occasione molto ghiotta per accorciare ulteriormente le distanze, ma il colpo di testa di Vecchiato è una telefonata per il ben appostato Costa. Al 72' Gashi ha l'occasione per mandare in soffitta il match, ma a tu per tu con Berto la spara alle stelle. Ancora Giorgione con Salomone, come al solito pericolosissimo sulle palle inattive, ma la sua spaccata è preda facile di Berto. Nel finale c'è ancora tempo per il poker del Giorgione. Il solito Bonaldi è imprendibile sulla sinistra e serve sul primo palo l'accorrente Gashi, si fa perdonare dall'occasione precedente e con un tocco di piatto destro supera Berto. Sussulto di orgoglio dell'Arcella al 90'. Punizione dalla sinistra di Calgaro, la spizzata di Tessari si perde alta di centimetri sopra la traversa.

Ecco il tabellino della gara:

Arcella (4-3-3): Berto; Toso, Boscaro, Ballarin, Varnier (46' Paccagnella); Tessari, Carraro (75' Calgaro), Pistolato; Turea, Cvetkovic (46' Cherif, 52' Bressan), Rampazzo (46' Vecchiato). A disposizione: Bazzolo, Paccagnella, Scarpa, Frison, Calgaro, Bressan, Cherif, Vecchiato, Unali. All: Tentoni

Giorgione (4-3-1-2): Costa, Salomone, Antonello G, Bruno Julian, Mioni; Griggio (69' Minato), Perosin, Nicoletti (94' Girotto); Dalla Santa Casa (62' Gashi); Mangieri (69' Anile), Bonaldi (87' Pace). A disposizione: Antonello M., Bevilacqua, Anile, Dall'Agnol, Minato, Piazza, Pace, Gashi, Gerotto. All: Esposito

Arbitro: M.Piccolo Assistenti: Carraretto-Scaldaferro

Reti: 15' Nicoletti, 23' Salomone, 26' Bonaldi, 53' rig. Turea, 86' Gashi

Ammoniti: Antonello G. Tessari, Tentoni (allenatore Arcella), Vecchiato, Costa