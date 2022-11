Eccellenza, girone B: Arcella infinito, Giorgione bloccato sul pari

Come cambia la vita in pochi mesi per Arcella e Giorgione. La scorsa stagione il duello tra le due squadre era stato il leit motiv della girone B, mentre a distanza di 6 mesi altro non è che uno scontro tra due delle maggiori deluse del campionato.

Ne esce fuori un pareggio per 1 a 1, con il Giorgione che scappa con Pluchino al 13' e l'Arcella che riprende la contesa a dieci minuti dalla fine con il rigore realizzato da Mangieri, uno degli ex dell'incontro.

Gara maschia, molto intensa, con gli uomini di Fonti in netta ripresa dopo un avvio stagionale costellato di sconfitte, a volte anche pesanti. L'ultimo posto in classifica dista due punti, mentre la zona sicurezza al momento è a 6 lunghezze. La prossima sfida a Vittorio Veneto contro il Vittoria Falmec diventa un crocevia importante per capire cosa può fare l'Arcella in questa lunga stagione.