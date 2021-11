Eccellenza, girone B: rullo compressore Arcella, Godigese spazzata via

La dura legge del Bressan di Arcella, stadio all'interno di uno dei quartieri tra i più vivi e colorati della città, si abbatte sulla Godigese, nella decima giornata del girone B del campionato Eccellenza. 3 a 1 perentorio per gli uomini di Tentoni che dominano il match e si portano a casa tre punti che vogliono dire ancora prima posto con 23 punti in 10 partite.

LA CRONACA

Al contrario di quanto avvenuto con il Giorgione, questa volta l'Arcella nella prima mezz'ora controlla, ma è sciupona e trova la rete solo al 3' con Turea, dopo un bel tiro di Vecchiato. I trevigiani arrancano fino al 28' quando Paccagnella stende Antonello in area di rigore sulla destra. Dal dischetto Munarin è freddo e non lascia scampo a Berto. Nel primo tempo il match prosegue sul filo dell'equilibrio, ma è nella ripresa che l'Arcella spicca il volo e riconquista per un'altra settimana la vetta del girone. Al 55' l'Arcella serve la specialità della casa, la ripartenza in contropiede e Vecchiato con un sinistro all'angolino fa mettere la freccia ai bianconeri padovani. La Godigese ci prova, ma le individualità e le idee dell'Arcella sono da prima della classe e all'80' arriva il gol che fa calare il sipario sul match. Calgaro sfonda a sinistra, va sul fondo e mette in mezzo Cvetkovic, che di testa fissa il risultato sul definitivo 3 a 1. Miglior attacco e terza difesa del girone. I numeri e le prestazioni sono dalla parte degli uomini di Tentoni. Prossimo appuntamento è il derby con l'Abano.