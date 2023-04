Eccellenza, girone B: Arcella pari con la Godigese, ora playout per mantenere la categoria

Tutto rimandato ai playout. L'Arcella chiude la stagione regolare con un pareggio, 1-1 contro i trevigiani della Godigese, e dovrà cercare di mantenere la categoria attraverso le forche caudine dei playout. Anche contro gli uomini di Molinari - espulso quest'ultimo a fine gara - l'Arcella ha condotto una partita di buona personalità ma, come spesso accaduto questa stagione, ha pagato oltremodo le disattenzioni difensive.

Pronti via e a Boscaro viene subito annullato un gol per fuorigioco. Siamo al 6'. Passano tre minuti e Varnier manda il pallone alto sopra la traversa, sempre su azione da corne. La Godigese tiene il timone dritto e al primo affondo passa al 26'. Errore in disimpegno della squadra bianconera, Gemelli crea e Garbuio realizza con il pallone che si infila sotto la traversa.

I bianconeri reagiscono e al 35′ ecco il pareggio: azione sulla sinistra, triangolo Menato-Mangieri e tiro di quest'ultimo dal centro dell'area di rigore. Barra si divora il nuovo vantaggio per i trevigiani, mentre l'Arcella nella ripresa si divora almeno 4 grandi occasioni. Prima il palo di Menato al 47', Maritan al 70' e al 79' non trova la porta, mentre il colpo di testa di Pistolato all'80' si perde sul fondo di pochi centimetri.

Ora due settimane per preparare i playout e cercare di portare in porto una stagione nata male, ma ancora decisamente salvabile..



Questo il tabellino della sfida

ARCELLA-GODIGESE 1-1



ARCELLA: Berto, Toso, Tagliapietra, Varnier, Pistolato (36′ st Plamadeala), Boscaro, Vidor (29′ st Zavan), Lovato, Menato (23′ st Maritan, 43′ st Danielli), Mangieri, L. Rossi (48′ st Bettonte). A disposizione: T. Rossi, Teodoro, Loum, Stangherlin. Allenatore: Fonti.



GODIGESE: Cherubin, Dell’Andrea, Pilotto, Burraci (36′ st Stradiotto), Rizzi, Fornasieri (8′ st Stangaciu), Simonetti, Barra (23′ st Bedin), Gemelli (8′ st Oudahab), Pinton, Garbuio. A disposizione: Gottin, Antonello, Alberton, Kaja, Donà. Allenatore: Molinari.



Arbitro: Capoccia di Perugia.



Reti: 26′ pt Garbuio, 35′ pt Mangieri,

Note: ammoniti Rossi, Gemelli, Boscaro, Stangaciu. Espulso Molinari (all. Godigese) al 50′ st. Calci d’angolo 10-3. Recupero 0′ e 7′.