Eccellenza, girone B: Arcella, il punto di fine anno

Tredici giornate di campionato Eccellenza girone B al dir poco trionfali per l'Arcella. Mettere in fila Giorgione, Bassano, Camisano e Godigese non è impresa da poco per una semidebuttante a questi livelli. Ok, il mini torneo di maggio-giugno 2021 aveva dato indicazioni confortanti in questo senso e proprio su quelle linee è stata edificata un'autentica corazzata per il girone. Berto in porta è una sicurezza, la coppia centrale Boscaro-Ballarin garantisce centimetri, solidità e una vagonata di esperienza. Sulla destra Toso è un terzino di buona corsa, mentre sulla sinistra si affaccia spesso il giovane Paccagnella in concorrenza con Varnier. In mezzo al campo, con l'arrivo di Guerriero dall'Abano, la concorrenza per Tessari, Carraro e Pistolato diventa folta e di livello. Sacrosanta se si vuole competere con le big del girone. E poi c'è l'attacco, il reparto migliore del roster allestito da quella vecchia volpe che risponde al nome di Massimo Ceccato, direttore sportivo dell'Arcella. Calgaro, Rampazzo, Turea, Vecchiato, Bressan sono dei giocatori di livello superiore e che giustamente stanno facendo la differenza in questa fase stagionale. Le nove vittorie testimoniano un rendimento abbastanza nitido per i bianconeri con appena otto reti subite e ben venticinque realizzate. Le sei vittorie in trasferta sono il fiore all'occhiello della gestione Tentoni, tecnico in rampa di lancio per lidi ancora più prestigiosi.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Arcella:

1° posto in classifica

9 Vittorie, 1 Sconfitta, 3 Pareggi

25 gol fatti 8 gol subiti

Bilancio casalingo:

3 Vittorie 3 Pareggi 1 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 1,71 pt

Gol Fatti: 10

Gol Subiti: 7

Bilancio fuori casa:

6 Vittorie 0 Pareggi 0 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 3 pt

Gol Fatti: 15

Gol Subiti: 1

I minuti dei gol fatti dall'Arcella

2 1'-15', 3 16'-30', 4 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 3 46'-60', 6 61'-75', 8 76'-90'

I minuti dei gol subiti dall'Arcella

1 1'-15', 5 16'-30', / 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' / 46'-60', / 61'-75', 2 76'-90'

I marcatori in campionato: