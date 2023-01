Eccellenza girone B: l'Arcella pareggia in casa con l'Istrana

Tutto nel primo tempo e alla fine finisce in pareggio tra Arcella e Istrana. Un punto che cambia poco in classifica per i bianconeri di mister Fonti, ma perlomeno non intacca il morale. Gara molto combattuta, con i gol proprio nella prima frazione. La sblocca l'Istrana con Furlanetto al 20' e un Berto non molto preciso nell'occasione. L'Arcella non ci sta e pareggia cinque minuti dopo con Leonardo Rossi, abile dal limite a superare Rigo. Nella ripresa c'è poco da commentare, con tanto gioco in mezzo al campo e solo l'acuto di Cendron, bravo Berto in questo caso, e l'imprecisione Zanin, evitano la sconfitta ai ragazzi di Fonti. Domenica al Parrocchiale di Arcella arriva il lanciatissimo Eclisse Carenipievigina, galvanizzato dal pareggio con cui ha bloccato la capolista Godigese.

Questo il tabellino della gara:

ARCELLA (4-3-1-2): Berto; Toso, Varnier (38'st Lovato), Tagliapietra, Rubin; Danielli (30'st Zavan), Pistolato, Rossi L. (40'st Stangherlin); Plamadeala (25'st Sartore); Mangieri, Tamponi (44'st Teodoro). A disp. Rossi T., Boscaro, Righetto, Bettonte. All.Fonti.

ISTRANA (4-3-1-2): Rigo; Campanella (19'st Pilotto) , Gallina, Furlanetto, Gasparini; Facioni, Doria, Zanin; Lafuenti; Cendron, Vettoretto (18'st Frassetto). A disp.Gobbo, Bance, Fabiano, Zampieri, Mazzocato, Rigato, Bertin. All.Bonaldo.



Arbitro: Schifone di Taranto

Reti: 20'pt Furlanetto, 25'pt Luca Rossi.

Note: ammoniti Varnier, Toso; recupero pt 1', st; angoli 5-2; spettatori 50 circa.