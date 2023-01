Eccellenza, girone B: Arcella, che batosta! Liapiave, segna tre gol e vince

L'Arcella cade in casa contro il Liapive con un netto 3 a 0. Pomeriggio da dimenticare in fretta per gli uomini di Fonti, volonterosi, ma puniti ad ogni disattenzione difensiva. La lotta per la salvezza prosegue, ma è certo che serve fare punti anche contro le supposte "big" del girone o comunque contro squadre sopra in classifica, come il Liapiave. Il pareggio dell'Unione Cavarzano a Camposampiero e la vittoria fuori casa della Piovese sul campo del Liventina sono segnali abbastanza nitidi: dietro sarà bagarre fino alla fine.

Il Liapiave parte meglio in avvio e nonostante il grande vento, che condiziona tutta la gara, passa in vantaggio al 18′ con una prodezza di Paladin. Lo svantaggio scuote i padovani. Tamponi, Varnier e Mangieri vanno vicini al pari e vanno al riposo fiduciosi di riequilibrare il match. L'idea in teoria è bella, ma nella pratica al 47' c'è subito l'autogol di Tamponi. La gara si fa ancora più in salita e il Liapiave annusa l'aria e trova il tris al 70' con un contropiede da manuale condotto da Cattelan, con Paladin puntuale a siglare la sua doppietta personale. Pistolato all'85' prova a rendere più "dolce" il risultato, ma il pallone si perde alto sopra la traversa. Per fortuna si torna in campo già mercoledì. In casa contro l'Istrana, ci sono in palio punti preziosi per uscire dalla zona playout.



Questo il tabellino della gara:

ARCELLA-LIAPIAVE 0-3



ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Boscaro (32′ st Lovato), Pistolato, Varnier, Maritan (12′ st Stangherlin), Zavan (12′ st Plamadeala), Tamponi (29′ st Danielli), Mangieri, L. Rossi (22′ st Sartore). A disposizione: T. Rossi, Tagliapietra, Teodoro, Bettonte. Allenatore: Fonti.



LIAPIAVE: Binchin, Gardenal, N. Furlan (22′ st De Martin), Scarabel, Kostadinovic, Gastaldo (27′ st Santi), Agostini (35′ st Toffoli), Girardi, Cattelan (29′ st Zanetti), Paladin, Spagnol (34′ st M. Furlan). A disposizione: Yabre, Boggio, Spader, Antoniol. Allenatore: Zoppas.



Arbitro: Gironi di Verona.



Reti: 18′ pt Scarabel, 2′ st autorete Tamponi, 25′ st Paladin.



Note: ammoniti Cattelan, Toso e Rubin. Angoli 7-5. Recupero 2′ e 5′