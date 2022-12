Eccellenza, girone B: balzo Arcella, Limana Cavarzano schiantata e risucchiata in zona playout

Tagliapietra e Mangieri regalano un altro mattoncino fondamentale per la salvezza dell'Arcella. Nello scontro salvezza contro la Limana Cavarzano, gli uomini di Fonti conquistano la quinta vittoria stagionale (la terza nelle ultime quattro, nelle quali hanno colto 10 degli attuali 17 punti in classifica) e compiono tre passi in avanti nel girone B, superando in un colpo solo i diretti avversari, la Liventina e lo Spinea.



Pronti via e al 10' la gara si sblocca. Tagliapietra si ricorda la lezione di Palanca e supera Canova direttamente da calcio d'angolo. Al 26′, la squadra di mister Fonti va anche vicina al raddoppio: Zavan ci prova dalla distanza e mette in difficoltà il portiere ospite, Tamponi si avventa sulla respinta e spara a lato. Gol sbagliato, gol subito. Toso si fa prendere in controtempo favorendo la corsa di Fiabane, che arriva davanti a Berto e lo supera con un delizioso pallonetto.

Nella ripresa tutto cambia al 65', quando Paier rimedia il secondo giallo. In superiorità numerica l'Arcella preme e con Mangieri ha due occasioni. La prima viene fallita dall'italo-argentino al 69', mentre la seconda viene messa in rete all'84'. Apoteosi al Parrocchiale, con questo passo l'Arcella si può togliere parecchie soddisfazioni.



Questo il tabellino della gara odierna:

ARCELLA-UNIONE LIMANA CAVARZANO 2-1



ARCELLA: Berto, Toso, Maritan (33′ st Sartore), Tagliapietra, Pistolato, Varnier, Vidor (29′ st Bettonte), Zavan (29′ st Danielli), Tamponi, Mangieri (50′ st Lovato), L. Rossi (42′ st Stangherlin).

A disposizione: T. Rossi, Boscaro, Menato, Teodoro.

Allenatore: Fonti.



LIMANA CAVARZANO: Canova, Marcon (46′ st Sommariva), Malacarne (20′ st Paludetto), Solagna, M. Paier, Loat, Panatta (44′ st Eissa), Pradebon, Band, Fiabane, Appocher (40′ st De Pellegrin).

A disposizione: Peterle, Boso, Trevisan, J. Paier, Comiotto.

Allenatore: Parteli.



Arbitro: Atanasov di Verona.



Reti: 10′ pt Tagliapietra, 30′ pt Fiabane, 39′ st Mangieri.



Note: ammoniti M. Paier, Vidor, Pistolato e Solagna. Espulso M. Paier al 20′ st per somma di ammonizioni. Allontanato dalla panchina Parteli (all. Limana) al 30′ st per somma di ammonizioni.